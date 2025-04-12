Beşiktaş\'ın toplam borcu belli oldu

Süper Lig devi Beşiktaş'ta 2025'in ilk divan kurulu toplantısı başladı. Gergin başlayan kurulda siyah-beyazlı kulübün toplam borcu da belli oldu.

ESKİ BAŞKANLAR KATILDI

Ayrıca Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hasan Arat, ve ondan önceki başkan Ahmet Nur Çebi de divan kurulu toplantısına katıldı. Toplantının başlamasına dakikalar kala Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gergin anlar yaşandı.

"UTANMAZ ADAM"

Arat'ın salona girmesi sonrası nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik yaşandı.Hasan Arat'ın Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk'ün ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdiği anlar kameralara yansıdı. Diğer üyelerin araya girmesi sonrası tartışma sona erdi. Arat'ın toplantıda açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tibariyle toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu belirtildi.