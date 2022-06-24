Beşiktaş'ın transfer listesindeki forvet sırra kadem bastı! Kulübünden resmi açıklama geldi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın transfer listesindeki forvet sırra kadem bastı! Kulübünden resmi açıklama geldi

24.06.2022 23:37
Beşiktaş'ın transfer listesindeki forvet sırra kadem bastı! Kulübünden resmi açıklama geldi

Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan CSKA Sofya forması giyen Jordy Caicedo kayıplara karıştı. Kulüpten yapılan açıklamada "Avusturya kampı için bilet almıştı ancak daha sonra uçağa binmediğini öğrendik. Kendisinden haber alamıyoruz. Evini aradık ancak ulaşamadık. 3Hiçbir bilgi vermeden ortadan kayboldular." ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya hesabından "Sus" emojisi kullanarak spor salonundaki bir fotoğrafını paylaşan futbolcu ise nerede olduğuna dair bir bilgi vermedi.

Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ın bir dönem listesinin üst sıralarında yer alan golcü futbolcu Jordy Caicedo ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"ORTADAN KAYBOLDULAR"

CSKA Sofya forması giyen 24 yaşındaki futbolcu hiçbir haber vermeden takımının sezon başı kampına katılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bulgaristan ekibi şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Caicedo'nun nerede olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Caicedo'nun sezon başına kampına katılması gerekiyordu. Avusturya kampı için bilet almıştı ancak daha sonra uçağa binmediğini öğrendik. Kendisinden haber alamıyoruz. Evini aradık ancak ulaşamadık. Caicedo ve menajerine karşı yasal olarak haklarımızı arayacağız. Hiçbir bilgi vermeden ortadan kayboldular.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki forvet sırra kadem bastı! Kulübünden resmi açıklama geldi

CAICEDO PAYLAŞIM YAPTI

Instagram hesabından "Sus" emojisi kullanarak spor salonundaki bir fotoğrafını paylaşan futbolcu ise nerede olduğuna dair bir bilgi vermedi.

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