Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Siyah-beyazlıların rakibini belirleyen 1. eleme turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Ilves ile karşılaştı. İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanştaki 0-0'lık beraberliğin ardından adını 2. eleme turuna yazdırdı.
Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?