Beşiktaş'ın yeni golcüsü geldi! Jackson Muleka, İstanbul'da

Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u kadrosuna katan Beşiktaş'ın yeni golcüsü Jackson Muleka da İstanbul'a geldi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Siyah-beyazlılar transfer için KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO

Beşiktaş, Jackson Muleka için Standart Liege'e 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Belçika ekibi ayrıca futbolcunun sonraki satışından yüzde 15 pay alacak. Demokratik Kongolu futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak siyah-beyazlılar, yıldız golcüye yıllık 1.1 milyon euro ve maç başı 5 bin euro ücret verecek.

SÜPER LİG'E DAMGA VURMUŞTU

Jackson Muleka geçen sezonun yarısında geldiği Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 12 gol ve 5 asistlik performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı