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Beşiktaş'ın yeni su tedarikçisi Pürsu oldu - Son Dakika

Beşiktaş'ın yeni su tedarikçisi Pürsu oldu

09.11.2021 11:48
Beşiktaş'ın yeni su tedarikçisi Pürsu oldu

Beşiktaş Kulübü ile Koç Topluluğu Şirketlerinden Bal Kaynak AŞ'nin markası Pürsu arasında su tedariği sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Beşiktaş Kulübü ile Koç Topluluğu Şirketlerinden Bal Kaynak AŞ'nin markası Pürsu arasında su tedariği sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Bal Kaynak AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Coşar ve Şirket Müdürü Hakan Çelik katıldı.

Mesut Urgancılar yaptığı açıklamada, Beşiktaş ailesine katıldıkları için tüm Pürsu çalışanları ve Koç topluluğuna teşekkür ederek, "Hayatımız su, olmazsa olmaz. Beşiktaş'ın da hep beraber su gibi birliktelikleri, iş birlikleri olsun. Sponsorlukları, gerek mevcut anlaşmaları revize ederek gerek yeni anlaşmalarla iki yıl içerisinde Beşiktaş'a katkı sağlayacak düzeye çıkardık. Pürsu gibi yeni sponsorlarımızı da aramıza kattık. Geçen yılki su masraflarımız 2-2,5 milyon lira civarındaydı. Pürsu, Beko ve Aygaz'dan sonra Koç topluluğundaki üçüncü sponsorumuz oldu." ifadelerini kullandı.

Spora verdikleri desteği büyüttüklerini belirten Fikret Coşar ise "Pürsu ile Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunu kapsayan sponsorluğunu paylaşmak için bir aradayız. Bu anlaşmayla en değerli ve en köklü kulüplerimizden Beşiktaş'ın su ihtiyacını karşılayacağız. Beşiktaş Kulübü nezdinde spora ve sporcularımıza destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pürsu olarak yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını kaydeden Hakan Çelik de "Beşiktaş Kulübünün tüm branşlarda su tedarikçisi olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sağlıklı bir yaşam için su ve sporun ayrılmaz bir ikili olduğu inancında hareket ediyoruz. 2021-2022 sezonunda Beşiktaş Kulübünü tüm branşlarda desteklemeyi sürdüreceğiz. Yurt içi ve yurt dışında birçok zafere imza atacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Mesut Urgancılar, törende Fikret Coşar ve Hakan Çelik'e Beşiktaş forması hediye etti.

Vodafone Park, Hakan Çelik, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni su tedarikçisi Pürsu oldu - Son Dakika Spor


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