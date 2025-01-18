Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip etti

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Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevine getirdiği Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan Samsunspor maçını tribünden takip etti. 51 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlılardaki teknik ekibinde yer alacak isimler de eşlik etti.

18.01.2025 19:44  Güncelleme: 20:02
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk ettiği maçta siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de mücadeleyi takip edenler arasında yer aldı.

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Solskjaer, karşılaşmayı ekibinde yer alacak isimlerle birlikte tribünden takip etti. Norveçli teknik adamın Samsunspor maçını büyük bir dikkatle takip etmesi ve sık sık notlar alması da gözlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, 51 yaşındaki teknik adama yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip etti

ATHLETIC BILBAO MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi resmen başladı. Samsunspor maçında takımının başında yer almayan Solskjaer ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında çıkacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip etti

SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5 + 1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip etti

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

26 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. Futbolculuk döneminde Molde ve Manchester United kulüplerinde forma giydi. Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Ole Gunnar Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi, 2013 yılında ise Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip etti

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Ben bu sezon beşiktaş ile fenerbahçenin ikincilik için kıyasasıya mücadele içinde olacaklarına inanmıştım. Beşiktaş erken pes etti. Fenerbahçeyi ikincilikte yalnız bıraktı. Olmadı bu 8taş. 9 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bundan da hiç birşey olmaz yol gözükecek en kısa vakit 5 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    KADİR SAĞLAM HAKEM DEĞİLDİR BECERİ YOK KABİLİYET YOK OPERASYON YAPMAK İÇİN MAÇLARA ATANIYOR 3 1 Yanıtla
  • Rüstem Yılmaz:
    Ülkemizde bu kalitede hoca yok muydu koca Beşiktaş camiası. Yabancı hoca ve oyunculara verilen paralara çok üzülüyorum. 0 1 Yanıtla
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