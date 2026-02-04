Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi! Yaptığı olay oldu - Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi! Yaptığı olay oldu

Beşiktaş\'ın yeni transferi İstanbul\'a indi! Yaptığı olay oldu
04.02.2026 17:17  Güncelleme: 17:22
Beşiktaş'ın yeni transferi Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Oh, Beşiktaş taraftarlarının simgesi olan Kartal pençesini yapmaya çalıştı ancak tam olarak gerçekleştiremedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a gelişiyle birlikte siyah-beyazlı camiada gündem oldu.

PENÇEYİ TAM YAPAMADI, GÜLÜMSETTİ

24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarlarının simgesi olan Kartal pençesini yapmaya çalıştı ancak hareketi tam olarak gerçekleştiremedi. Bu anlar kısa sürede dikkat çekerken, Oh'un samimi tavırları beğeni topladı.

SÖZLEŞME İÇİN SON ADIMLAR

Hyeon-gyu Oh'un sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp, transfer sürecini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu.

KAP'A RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü Genk ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

GENK PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Güney Koreli golcü, çıktığı 32 maçta 10 gol kaydetti. Genk, Hyeon-gyu Oh'u Temmuz 2024'te İskoç ekibi Celtic'ten 2,7 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yol yolcu yol yolcu :
    alışır alışır. 13 1 Yanıtla
  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    İlk defa doğru bie transfer yaptı Beşiktaş 3 0 Yanıtla
  • Savaş Özcan Savaş Özcan:
    Kore kartali isareti bu :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
