Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul Havalimanı'nda neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul Havalimanı'nda neye uğradığını şaşırdı

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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılanan Ricardo, İstanbul'un soğuğuyla karşılaşınca yüzünü ekşitti.

11.02.2025 14:52  Güncelleme: 15:02
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ, SOĞUKTAN YÜZÜ EKŞİDİ

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılanan Ricardo, İstanbul'un soğuğuyla karşılaşınca yüzünü ekşitti. Basın mensuplarına "Kartal" hareketi yaparak poz veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, konaklayacağı otele hareket etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul Havalimanı'nda neye uğradığını şaşırdı

Beşiktaş'ın yapılacak son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından Elan Ricardo ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da doğan 184 cm boyundaki Ricardo, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti. Geçen sezon Kolombiya ekibinde çıktığı 42 maçta 8 gol ve 3 asist ile oynayan genç orta saha bu sezon ise 3 maçta 1 gol attı.

Beşiktaş\'ın yeni transferi İstanbul Havalimanı\'nda neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Havalimanı, Kolombiya, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul Havalimanı'nda neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    Türkiyenin en büyük kulübüne hosgeldin sende Alexi görüyorum Elan Türk futboluna ve avrupaya damga vuracaksın bunu hissediyorum 27 38 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    merak etmesin stad çok sıcak olur, yeterki adam gibi top oynasın hergün afrika sıcağı yaşar 25 8 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    primleri alınca yumuşar rahatlar gülümser bile 19 0 Yanıtla
  • Sezgin Günal:
    dünyaya rezil olmakta üstünüze yok 7 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SÜT GOTURMEMIS FETO8TAS 0 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TÜRKİYE NIN SIRADAN TAKIMINA HOSGELDI, BOS GİDER 0 3 Yanıtla
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