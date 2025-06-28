Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Süper Lig devi Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, Benfica'da forma giyen ve kiralık olarak prensip anlaşmasına vardığı sol bek oyuncusu David Jurasek'i İstanbul'a getirdi.
Uçaktan inen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu, havalimanında açıklamalarda bulunarak "Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.
2024-2025 sezonunda Alman ekibi TSG 1899 Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Jurasek, çıktığı 22 karşılaşmada 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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