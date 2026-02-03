Beşiktaş\'ın yeni transferi Olaitan, İstanbul\'da

Beşiktaş, Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, 10 numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli oyuncu için Göztepe ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Olaitan ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.
Junior Olaitan, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen oyuncuyu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı. Olaitan, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.
Genç oyuncunun, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maçta forma giyen Olaitan, bu maçlarda 2 gol kaydetti.
