Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan, İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan, İstanbul'da

Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ın yeni transferi Olaitan, İstanbul\'da
03.02.2026 15:33  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ın yeni transferi Olaitan, İstanbul\'da
Haber Videosu

Beşiktaş, Göztepe'de forma giyen Junior Olatan transferi için oyuncu ve sarı-kırmızılılar ile anlaşma sağladı. Olatan, sağlık kontrollerinden geçmek ve imza atmak için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan transferinde mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ'TA ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, 10 numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli oyuncu için Göztepe ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Olaitan ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan, İstanbul'da

OLAITAN İSTANBUL'A GELDİ

Junior Olaitan, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen oyuncuyu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı. Olaitan, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan, İstanbul'da

SAĞLIK KONTROLLERİ VE İMZA

Genç oyuncunun, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

İKİ GOL ATMAYI BAŞARDI

Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maçta forma giyen Olaitan, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan, İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    yıldız oyuncumu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Ayrılık Galatasaray sözleşmesini feshediyor Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:16
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuştu Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:29
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti Kadının çığlıkları kan dondurdu
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti! Kadının çığlıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:51:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan, İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.