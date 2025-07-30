Beşiktaş'ın Roma'dan renklerine bağladığı Tammy Abraham'a hırsız şoku... İngiliz golcü sosyal medya hesabından evine hırsız girdiğini açıkladı.
Abraham resmi İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç gün önce aşağılık bir grup herif evimi soymak için geldi. Bazı değerli eşyalarımı çaldılar. Tanrı'ya şükür ailem iyi. Bilen veya duyan haber versin. Yakında bulacağım." açıklamasında bulundu.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?