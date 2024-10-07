Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir

Geniş Video İzle

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista'nın sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Paulista'nın Galatasaray derbisine yetişme ihtimali bulunuyor.

07.10.2024 20:58  Güncelleme: 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Gabriel Paulista'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

SOL ARKA ADALESİNDEN SAKATLANDI

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol A Takımımızın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Gabriel Paulista'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

NE ZAMAN DÖNECEK?

Gabriel Paulista'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 33 yaşındaki tecrübeli stoperin Galatasaray ile oynanacak derbiye yetişme ihtimali bulunuyor. Beşiktaş,Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü ezeli rakibine konuk olacak.

Beşiktaş\'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir

Gaziantep FK, Galatasaray, Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:30 İşte Timur Cihantimur’un 112 kayıtları: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un 112 kayıtları: Hayatım bitti hemen gel
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 22:43:05. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.