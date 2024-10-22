Süper Lig devi Beşiktaş, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada tecrübeli kalecinin tedavisine başlandığı aktarıldı. Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Mert Günok Galatasaray derbisinde yok - Son Dakika
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