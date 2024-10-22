Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Mert Günok Galatasaray derbisinde yok - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Mert Günok Galatasaray derbisinde yok

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Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Mert Günok'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildi ve tedavisine başlandı. Bu sakatlık nedeniyle Günok'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

22.10.2024 11:13
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Süper Lig devi Beşiktaş, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" ifadelerine yer verildi.

DERBİDE YOK

Açıklamada tecrübeli kalecinin tedavisine başlandığı aktarıldı. Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Mert Günok Galatasaray derbisinde yok
Beşiktaş\'ın yıldız kalecisi Mert Günok Galatasaray derbisinde yok

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Mert Günok Galatasaray derbisinde yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Selçuk Gelgeç:
    Ferhat eserin anası burdamı 18 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraya saplamaya giden Beşiktaşı hiç birşey durduramaz 11 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşı çok özleyen galatasaray romantik erhandan kocamda kocam şarkılarını çalmaya paylaşmaya başlamış gene :)) 5 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MERT YILDIZ MI FEROS UN ANASI, AVRADI DAHA YILDIZ, KÖTÜ KAYACAK ASLAN KARGALARA 6 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Selçuk anneniuzaklarda arama az onceparasini verip gönderdim 6 5 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    sekiztaş olacak 18taş 5 5 Yanıtla
  • Alpi:
    Tangalı jimnastik klübü bu sene 5. Anca olur …BABALARI GALATASARAY ACIMAZ 5 4 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    Buda cam adam gibi en ufak darbede kırılıyor Beşiktaş’ın iyi kaleci bulması lazın 8 0 Yanıtla
  • Alpi:
    36 takımın 36. Sırasındaki kova kaleci çok da önemli değil .GALATASARAY HER TÜRLÜ …. 2 1 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Geçmiş olsun. Mert kendini pozisyonlarda abartılı zorluyor gibi. Boşa sakatlanıyor sanki, sık olmaya başladı ya... 2 0 Yanıtla
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