Beşiktaş'ın yıldızı genç yaşta milli takımı bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı genç yaşta milli takımı bıraktı

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ın Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati, 28 yaşında milli takımını bıraktı. emeklilik kararının nedenlerini açıklarken federasyona ağır eleştiriler yönelten Musrati, geçtiğimiz günlerde 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya'nın oynayacağı 2 maç öncesi ailevi sebepleri gerekçe göstererek Libya Milli Takımı'ndan affını istemişti.

08.10.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya'ın oynayacağı 2 maç öncesi Libya Milli Takımı'ndan ailevi sebepler nedeniyle affını isteyen Al-Musrati'den yeni bir karar geldi.

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Daha önce de kamplardaki yorgunluk nedeniylemilli takıma gitmeyen 28 yaşındaki futbolcu, milli takımdan emeklilik kararı aldı. Al-Ahrar isimli televizyon kanalına konuşan Musrati, emeklilik kararının nedenlerini açıklarken federasyonu da yerden yere vurdu.

"BENİM KONTROLÜM DIŞINDA"

Deneyimli orta saha, "Derin bir düşünce ve istişareden sonra uluslararası futboldan emekli olmaya karar verdim, bundan pişmanım ama bu benim kontrolüm dışında, çünkü koşullar hiç de uygun değil, ülkeme ve halkıma bir şeyler vermek istedim" ifadelerini kullandı.

"ŞOK OLMUŞTUK"

Kamp koşullarının uygun olmadığını ve milli takıma gelenleri hiç tanımadığını söyleyen Al-Musrati "Her kampta yeni yüzler bizi şaşırtıyor, bazen uçakta bize 20 arkadaş eşlik ediyor ve bunların dörtte üçünü tanımıyoruz ve takımdaki rollerinin ne olduğunu bilmiyoruz, örneğin 2019 Afrika Kupası elemelerindeki Nijerya maçında olanları hatırlıyorum, o gün özel bir uçakla seyahat etmiştik ve otele vardığımızda koşulların rahatsız olduğunu görünce şok olmuştuk çünkü kaldığımız yerde inşaat ve bakım çalışmaları yapılıyordu." sözlerini sarf etti.

HEDEFİNDE YÖNETİCİLER DE VARDI

Yöneticilerden de dert yanan Libyalı yıldız, "Antrenmanı bitirdiğimizde makinelerin sesi yüzünden uyuyamadık, önümüzde önemli bir maç varken gürültü uyumamızı engelledi. Yetkililer bizim için en iyi koşulları araştırmak ve sağlamak için bir elçi gönderemedi, bu normal olmasına rağmen, tüm takımlar bu adımı atıyor, özellikle profesyoneller olarak bunu kulüplerimizle yaşamadığımız için rahatsız olduk ve takımın kulüpten daha iyi olması gerekiyor ve yöneticiler İngilizce bile konuşmuyor, bu yüzden biz oyuncular idari prosedürler için havaalanında çeviri yapmak zorundayız, bu takımda var olan kaos miktarı, tüm yöneticilere saygı duymak" dedi.

Beşiktaş\'ın yıldızı genç yaşta milli takımı bıraktı

Beşiktaş, Afrika, Futbol, Libya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı genç yaşta milli takımı bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 21:54:01. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldızı genç yaşta milli takımı bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.