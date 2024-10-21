Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok

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Beşiktaş, kalecisi Mert Günok'un Konyaspor maçında omzundan sakatlandığını duyurdu. Mert, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon maçı ve Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

21.10.2024 18:39
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Beşiktaş, tecrübeli kalecisi Mert Günok'un Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlandığını açıkladı.

OMZUNDAN SAKATLANDI

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" denildi.

Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok

LYON VE GALATASARAY MAÇLARINDA YOK

Mert Günok'un Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli kalecinin ayrıca, Galatasaray derbisinde de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Öten yandan sakatlığı bulunan bir diğer kaleci Ersin Destanoğlu da Lyon maçında oynayamayacak. Söz konusu karşılaşmada genç eldiven Göktuğ Baytekin'in kaleyi koruması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok

SEZON PERFORMANSI

Mert Günok, bu sezon Beşiktaş kalecisi 12 maçta korudu. Bu karşılaşmalarda kalesinde 13 gol gören 35 yaşındaki file bekçisi, 5 müsabakada ise kalesinde gole izin vermedi.

Beşiktaş\'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Geçmiş olsun mert 42 50 Yanıtla
    Sıradan vatandaş:
    Allah hiç bir futbolcuya sakatlık yaşatmasın. 0 0
  • Alpi:
    Ferhat ın salıncağı hazır annesi ile bekleniyor … averaj takımı Türkiye’nin Yüzkarası Jimnastik klübü 52 38 Yanıtla
  • Sıradan vatandaş:
    5-0 unutmuş bazı arkadaşlar 31 51 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Giyse de bize sökmez şampiyon GS o kadar. 53 25 Yanıtla
  • Ali Arat:
    mazeretleri hazir. kalede mert yoktu dert vardi diye 51 18 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    İSTER TAM KADRO İSTER EKŞİ BİZİM İÇİN FARKETMEZ. ADAM GİBİ TRANSFER YAPIP GENİŞ KADRO BURDALAR EKSİK KALMAZDI KUŞ BEYİNLİLER 50 15 Yanıtla
  • Far mer:
    Yandık anasını satıyım kaleye sağı solu belli olmayan Ersin geçicek desene. 51 6 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Galatasaray maçına saklıyorlar ama Okan buruk yemez bunu 50 6 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Burak sen topmusun tro mu 50 3 Yanıtla
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