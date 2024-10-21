Beşiktaş\'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok

Spor

Bu kez de basına sataştı

Beşiktaş, tecrübeli kalecisi Mert Günok'un Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlandığını açıkladı.

OMZUNDAN SAKATLANDI

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" denildi.

LYON VE GALATASARAY MAÇLARINDA YOK

Mert Günok'un Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli kalecinin ayrıca, Galatasaray derbisinde de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Öten yandan sakatlığı bulunan bir diğer kaleci Ersin Destanoğlu da Lyon maçında oynayamayacak. Söz konusu karşılaşmada genç eldiven Göktuğ Baytekin'in kaleyi koruması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Mert Günok, bu sezon Beşiktaş kalecisi 12 maçta korudu. Bu karşılaşmalarda kalesinde 13 gol gören 35 yaşındaki file bekçisi, 5 müsabakada ise kalesinde gole izin vermedi.