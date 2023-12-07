Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbehçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siya-beyazlılarda derbi öncesi önemli eksikler var.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Milot Rashica ve Arthur Masuaku Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.
Öte yandan Omar Colley için açıklama yapan kulüp açıklamasında "Futbolcumuz Omar Colley'in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley'in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Spor › Rıza Çalımbay kara kara düşünüyor! Takımın yıldızları Fenerbahçe derbisinde yok - Son Dakika