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Rıza Çalımbay kara kara düşünüyor! Takımın yıldızları Fenerbahçe derbisinde yok - Son Dakika
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Rıza Çalımbay kara kara düşünüyor! Takımın yıldızları Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda Rosier, Rashica ve Masuaku, dev derbide forma giyemeyecek.

07.12.2023 - 14:39,  Güncelleme: 14:57
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbehçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siya-beyazlılarda derbi öncesi önemli eksikler var.

3 YILDIZ DERBİDE YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Milot Rashica ve Arthur Masuaku Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

COLLEY'İN DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan Omar Colley için açıklama yapan kulüp açıklamasında "Futbolcumuz Omar Colley'in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley'in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir" ifadelerine yer verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rıza Çalımbay kara kara düşünüyor! Takımın yıldızları Fenerbahçe derbisinde yok - Son Dakika
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