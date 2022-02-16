Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Vodafone ile olan isim sponsorluğu uzatıldı

Ahmet Nur Çebi: Kadın futbolunda da bonservis ve sözleşmeler erkek futbolundaki gibi olsun

Engin Aksoy: Beşiktaş Kadın Takımı, futbolun cinsiyetinin olmadığının en güzel ispatı

Meltem Bakiler Şahin: Hareketin özünü oluşturan toplumsal eşitliği destekliyoruzTakım kaptanı Başak Gündoğdu: İş birliği bizim için çok önemli

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Vodafone arasındaki göğüs ve isim sponsorluğu 1 yıl daha uzatıldı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Beşiktaş Kadın Takımı futbolcuları ile U17 ve U15 kız futbol takımlarının oyuncuları katıldı. Vodafone ayrıca, sponsorluğunun 10'uncu yılı için özel olarak tasarlanıp üretilen formaların satışından elde edilecek gelirle, kız çocuklarının futbol eğitimine katkıda bulunacak.Kadınların her alanda kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sadece kadın futbolu değil, kadın sporcularımız, kadın çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Vodafone için de öyle. Buraya her zaman bir beyefendi ve hanımefendi ile geliyorlar. İnşallah biz de bundan sonraki dönemde yönetimimize bir kadın dahil ederek devam ederiz. Kadın futbol takımımızın gösterdiği başarıyı en az erkek futbol takımının aldığı kupalar kadar önemsiyoruz. Camiamız için de öyle. Futbolda kadınlarımızın gösterdiği başarıda pay sahibi olan Fırat Fidan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Futbolcularımızın bizimle beraber devam etme süreci olmasını umuyorum. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenmek istiyorum. Kadınlarda da bonservis konuları ve sözleşmelerinin erkek takımlarındaki gibi olması gerektiğini buradan mesaj olarak iletmek istiyorum. Sezon başında çok önemli bir şey yaptık. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer takımlara, kadın futbol takımı kurmaya zorladığımız için mutluyum. Ligin tadı biraz daha arttı. Kadınlarımızın son dönemde gösterdiği performansı keyifle takip ediyorum. 5-0, 6-0 olmuyor. Hanımefendileri de incitmeyelim. 2, 3 bizim için yeterli. Karşıdaki arkadaşların keyfini kaçırmayalım. Onların da motivasyona ihtiyacı var" diye konuştu.ENGİN AKSOY: BEŞİKTAŞ KADIN TAKIMI, FUTBOLUN CİNSİYETİNİN OLMADIĞININ EN GÜZEL İSPATIVodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Beşiktaş ile uzun yıllara dayanan başarılı bir iş birliğimiz var. Bu süreçte bizi en çok mutlu eden konulardan biri de Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı sponsorluğumuz oldu. Bu sponsorluğun bizim için spor sponsorluğu olmasının ötesinde bir anlamı var. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, futbolun cinsiyetinin olmadığının en güzel ispatı. Kadın futboluna verdiğimiz desteğin hem kendi sektörümüze hem de futbol camiasına örnek teşkil etmesinden ve kadın futbolunun gelişmesine yönelik adımlar atılmasına vesile olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Özellikle büyük kulüplerimizin sezon başında kadın futbol takımlarını kurmaları hepimizi memnun eden bir gelişme oldu. Vodafone olarak, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı isim ve göğüs sponsorluğumuzu bir yıl daha uzatıyoruz. Bu anlaşmanın bedeli de 3 milyon 250 bin TL. Bu değerli iş birliği için Sayın Başkan nezdinde tüm Beşiktaş camiasına bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Kadın futbolunun yaygınlaşmasıyla hedeflerine ulaştıklarını gördüklerini söyleyen Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Erkek işi olarak değerlendirilen alanlarda sponsor olarak kadınların önünü açmaya devam etmek istiyoruz. Hareketin özünü oluşturan toplumsal eşitliği destekliyoruz. 10 yıldır Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na desteğimizi sürdürüyoruz. Geçen yıl isim sponsorluğunu da ekledik. Hedefimize ulaştığımızı kadın futbolunda yaygınlaşmanın sağlandığını görüyoruz. 2 sene önce burada bir kupa düzenlendik. Atletico Madrid ile bir maç yapıldı. 33 bin kişi ile en çok seyircinin geldiği kadın futbol maçı oldu. Beşiktaş ile bir belgesel çektik ve 3,3 milyon kişiye ulaştık. Şimdi spor okullarında futbol eğitimi alan kız çocuklarına yönelik bir proje yapıyoruz 10'uncu yıla özel formalar tasarladık. Gelirlerini kız çocuklarının eğitimine ayıracağız. Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve İstanbul'da spor okullarında seçmeler yapılacak. Eylül ayında başlayacak. Toplamda 200 kız çocuğunun eğitimine katkı sağlayacak seçmeler sonucunda Beşiktaş altyapı antrenörleri oyuncuları seçecek. 20 sene boyunca onların yanında olmak istiyoruz. Haziran 2023'te 540 bin liralık gelirin tamamını kız çocuklarına ayrılacak.BAŞAK GÜNDOĞDU: İŞ BİRLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takım Kaptanı Başak Gündoğdu ise, "Vodafone'un iş birliği bizim için çok önemli. Kadın futbolunda iki devrim gerçekleşti. Biri kulübümüzün kadın futbol takımı kurması, ikincisi de sponsorumuzun gelişi ve desteği. Bizim için çok kıymetli özel ve güzel bir takımız sponsorluğun bilincindeyiz, inşallah kulübümüzü yurt dışında da en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.