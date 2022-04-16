Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, Giresun'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla gelen Beşiktaş kafilesini, Ordu-Giresun Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Valerien Ismael ile bazı futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Siyah-beyazlı takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
GZT Giresunspor-Beşiktaş müsabakası yarın saat 20.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş kafilesi Giresun'a geldi - Son Dakika