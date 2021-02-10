Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

10.02.2021 17:50

Beşiktaş kafilesi, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Konya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesi, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Konya'ya geldi.

Beşiktaş, yarın saat 20.45'te Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak. Siyah-beyazlı kafile, Asbaşkan Emre Kocadağ başkanlığında özel uçakla Konya'ya geldi ve ardından da kamp yapacağı otele geçti. Öte yandan futbolcular, otel önünde bekleyen taraftarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz günü enflasyon oranlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getireceği
19:20 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz günü enflasyon oranlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz
19:19 Steven Gerrard, Suudi Arabistan'da teknik direktör olarak göreve başlıyor
19:14 Furya'ya Steven Gerrard'da katıldı! Yeni adresi belli oldu
18:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı Sonrası Açıklama Yapıyor
18:46 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'daki protestolarla ilgili ilk sözler: Rüzgar ekenler fırtına biçiyor
17:47 Fransa'da Protestoların Faturası Ağır Oldu! Maliyet 1 Milyar Euro
17:43 Fransa'da sokakları günlerdir yangın yerine çeviren olayların maliyeti 1 milyar euro
17:32 CHP'li Öztrak: Tanju Bey, yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün
17:30 Kılıçdaroğlu'na karşı yürüyüşe çıkan Tanju Özcan'a CHP'den yanıt: Ateş olsa cürmü kadar yer yakar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 19:37:11. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement