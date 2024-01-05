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Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.

Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
05.01.2024 - 19:24,  Güncelleme: 19:28
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maçın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturuyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Serkan Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Rashica, Semih, Muleka

Kasımpaşa; Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa.

CANLI ANLATIM

41' GOL Da Costa harika attı, Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

40' Arda Kardeşler, hava topu mücadelesinde Muleka'nın Taylan'a faul yaptığını işaret etti.

39' Arda Kardeşler, kenara gelerek Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu'ya uyarılarda bulunuyor.

38' Kasımpaşa'da Yasin Özcan da sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi tedavisi için oyun alanında.

37' Kasımpaşa'da Aytaç Kara, Salih Uçan ile çarpışması sonucu sakatlık yaşıyor.

36' Haris Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda bu kez arka direkteki Fall'ın şutu uzak farkla auta gitti.

35' YİNE MERT! Kullanılan köşe vuruşunda Aytaç Kara'nın kafa vuruşunu Mert Günok'un direk dibinden kurtardığı top direğe de çarpıp yine kornere gitti.

34' MERT HARİKA KURTARDI! Sol kanattan yapılan ortada Beşiktaş savunmasının karşıladığı topa gelişine harika vuran Gökhan Gül'ün şutunu Mert Günok kornere çeldi.

33' Baktiyor Zaynutdinov'un ceza sahasına havadan gönderdiği topta topu göğsüyle kontrol eden Muleka topu kaleye gönderemedi.

31' Gökhan Gül'ün kale önüne sert ortası Mert Günok'ta kaldı.

30' Sol kanatta rakibini geçen Fall, Baktiyor Zaynutdinov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Baktiyor Zaynutdinov'a sarı kart gösterdi.

29' Haris Hajradinovic'in ceza sahası içine ortasını Beşiktaş savunması karşıladı.

28' Kasımpaşa, Beşiktaş'ın kendi yarı sahasından serbest vuruş kazandı.

27' Sağ kanattan içeri sıyrılmak isteyen Semih, iki rakibinin arasından çıkamadı.

22' Salih'in ceza sahasına hareketlenen Muleka'ya uzun pası isabetli olmadı.

21' Yasin Özcan'ın sağ kanada uzun topunda Fall topu istediği gibi kontrol edemedi.

20' Beşiktaş'ta Salih Uçan, Mortadha Ben Ouannes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

20' Kasımpaşa'da orta alanda yerde kalan Claudio Winck için faul düdüğü çalındı.

18' Beşiktaş taraftarı genç oyuncu Semih'i alkışlıyor.

16' Karşılaşmada bu dakikalarda tempo düşük.

15' Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümü golsüz geçildi.

14' Emrecan Terzi'nin uzun taşında Muleka'nın kafayla kaleye doğru yönelttiği top kalecide kaldı.

13' Taç çizgisi üzerinde hava topu mücadelesine çıkan Claudio Winck kısa süreliğine sakatlık geçirdi.

8' Iron Gomis'in sol kanattan hareketlenen Da Costa'ya derinlemesine pası çok hızlı. Top auta gitti.

7' Gedson Fernandes'in ceza sahası içine ortasında kalesinden açılan Andreas Gianniotis topa sahip oldu.

6' KALECİ! Ön alanda topu kapan Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic'in pasında topu alan Gökhan Gül sol ayağıyla kaleyi denedi. Top Mert Günok'ta kaldı.

5' Sol kanada atılan uzun topta Iron Gomis topu oyun alanında tutamadı, taç.

1' Maç başladı...

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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