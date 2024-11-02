Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk 11\'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

02.11.2024 17:48
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligdeki namağlup gidişatı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak. Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi.

Kasımpaşa ise Trabzonspor'un ardından ligin geride kalan bölümünde en fazla beraberlik yaşayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 11 puanla 10. basamakta yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa.

KARTAL'DA 3 YILDIZ SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE 43. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 87 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 49 gol kaydetti.

SON 2 MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.

Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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