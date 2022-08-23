Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti

23.08.2022 19:12

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti. 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de 22 ve kupa ile Avrupa'da birer karşılaşmada görev alıp 3 gol attı.

Beşiktaş, orta sahasını Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

BEŞİKTAŞ'TAN 'HOŞ GELDİN' MESAJI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 22 LİG MAÇINDA FORMA GİYDŞ

Spor Toto Süper Lig'de ilk deneyimini Göztepe formasıyla 2017-2018 sezonunda yaşayan Kerem Atakan Kesgin, 2020-2021'de Sivasspor'a transfer oldu. Sivasspor formasıyla ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen genç futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de 22 ve kupa ile Avrupa'da birer karşılaşmada görev alıp 3 gol attı.
Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti - Son Dakika
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