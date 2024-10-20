Beşiktaş, Konyaspor'a şans tanımadı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Konyaspor'a şans tanımadı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini Ciro Immobile ve Rafa Silva kaydetti.

20.10.2024 17:49  Güncelleme: 18:37
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Süper Lig devi Beşiktaş, ligin 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar kazandı.

IMMOBILE PENALTIDAN ATTI

28. dakikada Rafa Silva, merkezden topu harika taşıyarak sol kanatta Semih'e pas verdi. Semih, çizigye inmek istedi fakat savunmada Boranijasevic'İn müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Topun başına geçen Ciro Immobile golünü atarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş, Konyaspor'a şans tanımadı

RAFA SILVA 2 YAPTI

Attığı gol sonrası daha da etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, bu kez de ilk yarının bitimine saniyeler kala Rafa Silva ile golü buldu. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Beşiktaş, Konyaspor'a şans tanımadı

İKİNCİ YARI GOL OLMADI

Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlılar 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş, Konyaspor\'a şans tanımadı

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Konyaspor'a şans tanımadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Şiketaş yiye penaltı jokerini kullanarak ligde kalmaya çalışıyor 35 64 Yanıtla
    VillaUmut:
    Vay arsız utanmaz seni, tarihin zürafa sokağın pisiliklerinden bile daha kirliyken yazdığın yoruma bak :) 0 0
    Hakan Sahin:
    has iktir 0 0
  • Sadece Beşiktaş:
    ŞEREFİYLE HAKKIYLA TERTEMİZ GALİBİYET KARTALLAR YÜKSEK UÇAR 50 36 Yanıtla
    Ali Arat:
    seref ne diye sorsak isim dersiniz gz 0 0
  • ferhat eser:
    5sarayı elimizden hakemlerde alamaz 33 43 Yanıtla
    Batuhan Etyemez:
    Evet bu sefer bektaş hakemsiz oynayacak 0 0
  • ferhat eser:
    kefaşe5saray inim inim inliyor BABANIZ BEŞİKTAŞ 31 40 Yanıtla
    Alparslan Dövücü:
    Haftaya inleyeceksin osmihen ve icardi ninki büyük gelecek sana 0 0
    güngör SAĞ:
    seni o kadar inletmişlerki canını o kadar yakmışlarki bu kadar ağlıyorsun ya gene 6 atacaz size 6taş 0 0
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