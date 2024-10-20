Canlı anlatım! Mücadelede fark açılıyor

Spor

Süper Lig devi Beşiktaş, ligin 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 3. sırada girdi. Konyaspor ise bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Süper Lig'in kalan bölümünde yaptığı 8 müsabakanın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünden mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, 11 puanla 8. basamakta yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih , Immobile.

Konyaspor; Slowik, Boraniyasevic, Adil, Uğurcan, Guilherme, Boateng, Bazoer, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

CANLI ANLATIM

90+5' Maç bitti.

91' KAÇTI! Beşiktaş'ta Onur Bulut ceza sahasının sağından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleciden seken top Muçi'de kaldı. Muçi'nin 6 pas içinde vuruşuna kaleci Slowik müdahale ederek topu kornere gönderdi.

90' Mücadelenin sonuna 5 dakika ilave edildi.

89' Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

88' Beşiktaş'ta Muçi sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına pas verdi. Joao Mario, şutunu çekti fakat top savunmadan sekerek taça gitti.

86' Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Gedson yerine oyuna Onur Bulut ile Joao Mario dahil oldu.

85' Beşiktaş'ta Rafa Silva sağ kanattan topu taşıyarak çizgiye indi. Konyaspor'da Adil topa müdahale ederek topu kornere gönderdi.

83' Beşiktaş'ta Massuaku kendi yarı alanının solundan rakip yarı alanına harika top sürdü. Ceza sahasına ortasını yaptı ve penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Rafa Silva topla buluşup ayak dışıyla bir şut denedi. Savunmadan seken top sağ kanatta Svensson ile buluştu. Svensson'un penaltı noktasında Gedson'a verdiği pasta Gedson'un sağ ayak içiyle vuruşu kalenin üstünden farklı bir şekilde dışarı gitti.

80' Kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktasında bulunan Kramer, kafa vuruşu yaptı fakat top kalenin üstünden dışarı gitti.

79' Konyaspor'da Bazoer sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Beşiktaş savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

78' Mücadelenin bu dakikalarında Beşiktaş, Konyaspor kalesine üst üste hücum yapıyor.

77' KAÇTI! Nicola savunmdan çıkmak isterken Beşiktaş'ta Muçi araya girerek penaltı noktasının sağından şut denedi fakat Konyaspor'da Adil araya girerek arkadaşının hatasını telafi ederek topu kornere gönderdi.

72' Mücadelenin bu dakikalarında Beşiktaş %54 - Konyaspor %46 topa hakim.

70' Beşiktaş'ta Muçi merkezden topu sürerek topu sol kanatta bulunan Immobile ile buluşturdu. Immobile dar açıdan orta şut karışımı bir vuruş denedi fakat meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

69' KAÇTI! Beşiktaş'ta Immobile sol kanattan harika topu sürerek çizgiye kadar indi. Ceza sahasına sol ayağıyla orta yaptı ama ceza sahasında topa kimse dokunamadan top doğrudan dışarı gitti.

68' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yerine oyuna Musrati dahil oldu.

67' Mücadelenin bu dakikasına kadar her iki takımın da kaleye 10'ar şutu var.

66' Konyaspor'da Yusuf Erdoğan ve Pedrinho oyundan çıktı. Yerlerine Prip ve Hamidou Keyta dahil oldu.

65' Konyaspor'da Uğurcan kendini yere bıraktı. Hakem Kadir Sağlam oyunu durdurdu.

62' KAÇTI! Beşiktaş'ta Ndour, merkezde harika bir dönüş yaparak topu Rafa Silva ile buluşturdu. 3'e 3 pozisyonda Rafa sağ kanatta Muçi'ye yerden pasını verdi. Muçi'nin ceza sahasının sağ çarprazından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

60' Konyaspor'da Nicola, sağ kanatta harika çalımlarla topu taşıdı. Ceza sahasına ortalamak istedi fakat savunmada Masssuaku araya girerek topu kornere gönderdi.

59' Beşiktaş'ta Ernest Muçi, sağ kanatta topla buluşup yayın sağ tarafından sol ayak üstüyle şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti. 58' Mert Günok ayağa kalktı. Oyun yeniden hareketlendi. 57' Pozisyonun ardından Mert Günok kendini yere bıraktı. 56' KAÇTI! Konyaspor'da Yusuf ceza sahası içinde topla buluştu. Yusuf Erdoğan kalesinden açılan Mert Günok'a aşırtma bir vuruş denedi. Mert harika bir müdahale yaparak tehlikeyi önledi.

50' Beşiktaş'ta Semih sol kanattan topu taşıdı ve çzigiye indi Kramer'İn müdahalesi sonrası top kornere çıktı. Rafa Silva sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

48' Beşiktaş, harika paslarla rakip yarı alana topu taşıdı. Gedson merkezden sağ kanatta bulunan Muçi'ye pasını verdi fakat Muçi top kontrolü yaparken top eline çarptı.

46' İkinci yarı başladı.

D.A İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45' GOLLLLLLLLLLLLLL Rafa Silva Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.

43' Mücadelenin bu dakikalarında Konyaspor, Beşiktaş'a ön alan baskısı yapıyor.

40' Beşiktaş Semih Kılıçsoy ile gole çok yaklaştı.

36' Konyaspor'da Bazoer rakip yarı alanında Gedson'dan topu kaparak yaydan sağ ayağının üstüyle şutunu çekti fakakt top yandan farklı bir biçimde dışarı gitti.

34' Beşiktaş'ta Gedson, yaydan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top kaleci Slowik'te kaldı.

33' Rafa Silva, harika hareketlerle merkezden hücum kaleye topu sürmek istedi. Konyaspor'da Adil'in müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonun ardından Adil sarı kart görrdü.

32' Beşiktaş kendi yarı alanında top çeviriyor.

30' Ciro Immobile, kullandığı penaltı atışıyla ligde 8. golünü kaydetti.

29' GOOOOOOOOOOL CIRO IMMOBILE!

28' PENALTI! Rafa Silva, merkezden topu harika taşıyarak sol kanatta Semih'e pas verdi. Semih, çizigye inmek istedi fakat savunmada Boranijasevic'İn müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Topun başında Ciro Immobile.

27' Konyaspor, Beşiktaş savunmasını eksik yakaladı. Sol kanattan Yusuf Erdoğan topu taşıyarak ceza sahasına ortaladı fakat top doğrudan yandan dışarı gitti.

25' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, sol kanattan penaltı noktasına ortaladı. Immobile kafa vuruşunu yaptı fakat top kaleci Slowik'in kucağında kaldı.

24' KAÇTI! Massuaku'nun ortasında kaleci Slowik açıldı fakat topa müdahale edemedi. Arka direkte topla buluşan Immobile'nin şutu yan ağlarda kaldı.

23' Beşiktaş, sağ kanattan üst üste köşe vuruşları kullanıyor.

22' Kullanılan kısa kornerde Massuaku ceza sahasının sağ tarafına ortaladı. Semih'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

20' Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.

18' Konyaspor'da Bazoer, Gedson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam oyunu durdurdu.

17' Beşiktaş'ta Rafa Silva merkezden topu sürerek sol kanatta hareketlenen Semih'e yerden pas gönderdi fakat bu pas Semih için hızlı bir pas oldu. Konyaspor, aut kullanacak.

16' Beşiktaş, mücadelenin bu dakikalarında baskını artırdı.

15' Beşiktaş'ta Semih rakip yarı alanın sol tarafında Adil ile girdiği mücadelede faul yaptı. Konyaspor, serbest vuruş kullanacak.

9' Beşiktaş'ta Muçi sağ kanattan rakibinin sağından alıp solundan geçmeye çalıştı fakat savunma araya girerek topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

7' Beşiktaş'ta Massuaku sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi fakat Konyaspor savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

2' Konyaspor'da Yusuf Erdoğan sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Emirhan Topçu araya girdi ve topu kornere gönderdi.

1' Maç başladı...