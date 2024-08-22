Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı

ferhat eser:

Tek hedefi BEŞİKTAŞI yenmek olan galatasaraylılar tur BEŞİKTAŞIN luganoyu tutucaz diye başka birşeyi tuttuğunuzu farkedeceksiniz haftaya bizden söylemesi

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Burak Gürsoy: bi sg 15 5

Demir Şener: Siz nasıl dün. Young boy diye bağırıyordunuz bizde bugün ve haftaya Sonuna kadar Lugano diyoruz 8 12

Alparslan Dövücü: Bizde Türk kanı var ergen feroş gs li olsakta bjk yı destekleriz 19 0

abuzer yavuz: eline versem sende tutarsın 16 1