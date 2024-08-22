Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı

Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Lugano karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak 3-3'lük beraberliğe razı oldu. Turu atlayan tarafı belirleyecek olan rövanş karşılaşması, 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

22.08.2024 23:18
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 3-1 öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, skoru koruyamayınca sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

PERDEYİ GEDSON AÇTI

Beşiktaş, 21. dakikada golü buldu. Paulista'nın sol kanada uzun pasını düzgün kontrol eden Gedson Fernandes, topla ceza sahası içerisine girerek kalecinin kapattığı köşeye şutu gönderdi ve top ağlara gitti. Bu golle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı

LUGANO SKORU EŞİTLEDİ

34. dakikada Lugano'nun sağ kanatta yaptığı güzel paslaşma sonucu ceza sahasına giren Uran Bislimi, vuruşunda Mert Günok'u mağlup etmeyi başardı ve durum 1-1'e geldi. ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı

GEDSON YENİDEN SAHNEDE

Rafa Silva'nın mükemmel topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Gedson Fernandes, 52. dakika topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

MUSRATI FARKI 2'YE ÇIKARDI

Siyah-beyazlılar, bu golden 3 dakikada sonra Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda Musrati'nin kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golle birlikte skor 3-1'e geldi.

Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı

LUGANO'DAN ANINDA CEVAP

Ev sahibi takım, Musrati'nin golünden hemen sonraki ilk atağında golü buldu. 56. dakikada ceza sahasının sağındaki boşluktan faydalanan Lugano'da Renato Steffen'in plasesiyle golü buldu ve fark yeniden 1'e indi.

PAULISTA KENDİ KALESİNE ATTI

63. dakikada sağ kanattan gelen Lugano, Zanotti'nin ceza sahası içine attığı pasta Paulista'nın ters bir vuruşla kendi ağlarını bulmasıyla skoru eşitledi. 11 dakikada 4 golün atıldığı müsabakada skor 3-3'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Bu maçın ardından play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • ferhat eser: Tek hedefi BEŞİKTAŞI yenmek olan galatasaraylılar tur BEŞİKTAŞIN luganoyu tutucaz diye başka birşeyi tuttuğunuzu farkedeceksiniz haftaya bizden söylemesi 39 53 Yanıtla
    Burak Gürsoy: bi sg 15 5 Demir Şener: Siz nasıl dün. Young boy diye bağırıyordunuz bizde bugün ve haftaya Sonuna kadar Lugano diyoruz 8 12 Alparslan Dövücü: Bizde Türk kanı var ergen feroş gs li olsakta bjk yı destekleriz 19 0 abuzer yavuz: eline versem sende tutarsın 16 1 Yakup Üçüncü: Seviliyorsun Ferhat..Senın için buradayım.:))) Her habere bakıyorum yprumların için;)))) 4 8
  • Talat Yelbuz: En son 1949 şampiyon olan 75 yıldır şampiyon olamayan mahalle takımı kuşların tüyünü iyice yoldu, kalanida inşallah İstanbul da yoiacak zaten geçen senede yolmuslardi 19 33 Yanıtla
    Habib Gün: İstersen sende onların takımına katıl bak nasıl geçiriyoruz sende tadını alırsın 4 2 Uçan Adam: Ligde Lugano 2. Young boys boys boys(Duran Duran aklıma geliyor hep)Sondan 2. Şuan İsviçre liginde 5. Hafta sonu 2 puanla. 0 0 Emrah Gündüz: Sevindirdin yine 0 0
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