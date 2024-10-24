Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi

Beşiktaş, Lyon\'u deplasmanda 1-0 yendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransız temsilcisi Lyon'u 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini ve puanlarını almayı başardı.

24.10.2024 23:57
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransız temsilcisi Lyon'u 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

HER İKİ TAKIM DA SİYAH BANT TAKTI

Beşiktaş ve Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı. İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı. Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.

LYON GOLÜ BULDU AMA VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın 24. dakikasında gelişen hızlı hücumda Alexander Lacazette, Lyon'u öne geçirdi. Ancak VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyon öncesi ofsayt olduğu belirtildi ve gol iptal edildi.

BU KEZ DE PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın 27. dakikasında Emirhan Topçu'nun Alexander Lacazette'i düşürmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile birlikte müdahalenin ceza alanı dışında olduğu belirtildi ve penaltı kararı, serbest vuruşa döndü.

LYON REKOR KIRILDI

Öte yandan Beşiktaş maçının ilk yarısında 17 şut çeken Lyon, bu sezon bir Avrupa Ligi karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

GEDSON GALİBİYETİ GETİRDİ

Beşiktaş, maçın 71. dakikasında Lyon karşısında 1-0 öne geçti. Rafa'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gedson, düzgün bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İLK PUANLARINI ALDI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını almış oldu ve puanını 3'e yükseltti. Lyon ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanı kaybını yaşadı ve 6 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Malmö'yü konuk ederken, Lyon deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Lyon, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • ferhat eser:
    AVRUPANIN KRALI BEŞİKTAŞ GURURLA SUNAR 61 22 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Avrupanın kralı Beşiktaş zar zor bi maç alınca avrupa kralı olunuyor, pazartesi Türkiyenin civcivi eziktaş olacaksınız haberiniz yok! TÜRKİYENİN EN İYİSİ VE EN BÜYÜK MARKASI GALATASARAY GERİSİ TEFERRUAT BOŞ 16 54 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    KARTALLAR YÜKSEK UÇAR.. SIRA PAZARTESİ GÜNÜ SARI GELİNDE.. 54 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    fetösaraylılar inliyorrrrr :)))))))))) 36 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Gedson 5sarayın kocası olmaya adayım dedi sarı kırmızılı taytları giyin GELİYORUZZZ 35 13 Yanıtla
  • ibrahim Toksoy:
    Kötü futbol iyi skor tebrikler beşiktaşım 38 6 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    ummadığın taş baş yarar buda BEŞİKTAŞ heralde bravo tebrikler 30 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TEBRİKLER EZİKTAŞ 36 TAKIMLI LİGİN DİBİNDEN KURTULDUN ARTIK 27. OLDUN 7 20 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Beşiktaş'ın Kalesini Melekler Korudu Galatasaray Maçında Göreceğiz 7 11 Yanıtla
  • sudem meliss:
    BJK Tebrikler Kabûl Edelim 10 2 Yanıtla
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