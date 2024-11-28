Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının ilk 11'leri açıklandı

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının ilk 11\'leri açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

28.11.2024 19:39
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati; Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel; Van Overeem, Kanichowsky, Peretz; Weslley Patati, Davida, Turgeman

TEK EKSİK MUÇİ

Beşiktaş'ta Ernest Muçi karşılaşmada forma giyemeyecek. Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Sezonu kapatan Necip Uysal da UEFA listesinde yer almamasına rağmen takımını desteklemek için Macaristan'a gitti.

MACCABI İLE 3. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.

AVRUPA'DA 249. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü.

İSRAİL EKİPLERİ İLE 7. MAÇ

Beşiktaş şu ana kadar 3 İsrail takımıyla toplam 6 kez karşı karşıya geldi ve oynadığı maçların hiçbirinde rakiplerine yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in Hapoel Haifa ve Hapoel Beer Sheva takımlarıyla oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 1999'da Hapoel Haifa ile karşılaşan "Kara Kartal", rakibiyle 1-1 ve 0-0 berabere kalırken daha sonra İsrail takımlarıyla oynadığı 4 maçı da kazandı. Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçları da 5-1 ve 3-2 kazanmayı başardı.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı. "Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Maccabi Tel Aviv, Macaristan, Beşiktaş, İsrail, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Beşiktaş PİŞMANLIKTIR Nokta... 4 7 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    yeni bir başlangıç için en büyük fırsat. bunu değerlendirin 8 0 Yanıtla
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