Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı karşılaşma, Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda seyircisiz oynanacak. Daha önce İstanbul'da oynanması planlanan müsabakanın tarafsız sahada yapılmasına karar verilmişti.

11.11.2024 19:33
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Daha önce alınan kararla tarafsız oynanmasına karar verilen karşılaşmanın hangi ülkede oynanacağı belli oldu.

MACARİSTAN'DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Beşiktaş, karşılaşmanın Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda seyircisiz oynanacağını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz."

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ferhat Akdoğan:
    Beşiktaş yönetimi sözde kabul etmeyecekti başka yerde oynamayı.. 63 2 Yanıtla
  • serdar uckun:
    Acizlikten başka hiçbir şey değil neden tarafsız neden seyircisiz bizim hicmi psikolojik gücümüz yok bu arada Galatasaray li oldugum halde bu hakkı kendimde buluyorum yetkililer ne yaptı merak ediyorum 41 1 Yanıtla
  • Osman Ege:
    Korkaklar 37 1 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    p!ç kuruları 28 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Bir sözünü Geçiremedi.. Vasıfsız başkan 15 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Hem maccabiyi hemde uefayı yerle bir etmeye geliyoruz 8 5 Yanıtla
  • selami inel:
    Tamemen siyasi bir karar Türkiye'de siyasetçi yok yumruğunu masaya vurarak 8 1 Yanıtla
  • Melih Sener:
    Ne oldu atıp tutanlar biz şöyleyiz böyleyiz kabul etmeyiz diyordunuz..sonuç Macaristan'a gidip o antrenman sahasında o topu seve seve oynayacaksınız degilmi... 7 1 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    jimnastik takımı hani lobiye karşı çıkacaktı ne oldu anca algı yapsın mide bulandırıcı jk 5 0 Yanıtla
  • Bayram :
    Macaristanda türkün az yahudilerin cok oldugu yerdir orbanda onlarla catisiyor orada suan orban avrupanin en kötü lideri ilan ettiler medyalari ile, macaristan soros un ülkesidir. Uefa isteyerek orayi sectirdi israil bile bile. Ama sorun degil bizede uzak degil 260 km viyanadan, basar gideriz 5 0 Yanıtla
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