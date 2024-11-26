Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı

Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı

Göztepe'nin 4-2 kazandığı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'in sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı tespit edildi. 23 yaşındaki futbolcunun sahalara dönmesinin yaklaşık 6 ayı bulacağı ve sezonu kapattığı belirtildi.

26.11.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Karşılaşmada sakatlanan İzmir ekibinin 23 yaşındaki futbolcusu Isaac Solet'in sağlık durumu belli oldu.

ÇAPRAZ BAĞINDAN SAKATLANDI

Solet'in sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı açıklandı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

SEZONU KAPATTI

Talihsiz bir sakatlık yaşayan Solet'in sahalara dönmesinin yaklaşık 6 ayı bulacağı ve sezonu kapattığı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Orta Afrikalı orta saha, bu sezon sarı-kırmızılı takımla 11 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Ali:
    Çok geçmiş olsun çok iyi oyuncuydu yazık oldu. Dört büyükler olmayınca önemseyen yok tabii. BJK'ın başına gelse, kanal kanal günlerce açıklama yaparlardı penaltımız verilmedi, oyuncumuz dokunulmazdır faul bile yapamazsınız diye... 37 2 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    O poziyonda faul (dolayısı ile penaltı) bile verilmedi. Sorarsanız 8taşı üzmeyin derler bide. Koç holdingin beslemeleri. 22 2 Yanıtla
  • Fatih Deniz:
    gsye karşı yok adamlardaki şansa bak rakiplerin en önemli ve iyi oyuncuları ya sakat yada cezalı oluyorlar gsye karşı oynamıyorlar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
09:17 Ankara’da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı Ankara'da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı
09:15 Makyajsız hali İzzet Altınmeşe’ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
08:17 Motorin, benzine fark attı Motorin, benzine fark attı
07:58 Eylül Lize Kandemir’in giydiği elbise olay oldu Eylül Lize Kandemir'in giydiği elbise olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 22:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.