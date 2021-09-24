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Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş maçının ardından

24.09.2021 23:13
Beşiktaş maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış maçında deplasmanda Altay'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan ve liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kazanabilecekleri bir müsabakadan bireysel hatalar nedeniyle mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış maçında deplasmanda Altay'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan ve liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kazanabilecekleri bir müsabakadan bireysel hatalar nedeniyle mağlup ayrıldıklarını söyledi. Altay'ı ve teknik Ddirektör Mustafa Denizli'yi tebrik ederek konuşmasına başlayan Sergen Yalçın, "Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyuncularımız iyi mücadele ettiler, iyi şeyler yaptılar. Kazanabilirdik. Öne geçtikten sonra farkı da artırabilirdik. Savunmada hiç pozisyon vermediğimiz ikinci yarıda bireysel hatalar 2 gol yememize neden oldu" dedi.

"Sağ beki sol bekte oynatıyoruz" diyerek sakatlıklar nedeniyle kadroda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Bunlar bahane mi bence değil. Oyuncuları da düşünmek lazım. Çok eleştiriliyorlar maç kaybettiğimiz zaman. Oyuncuların iyi niyetli ve gayretli olduğunu düşünüyorum. Bu tür müsabakalar olacak. Zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz Beşiktaş camiası olarak. Ajax ve Sivasspor maçlarını atlatırsak toparlanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"OYUNCULAR KENDİLERİNE BAKIYOR"Sakatlıkların fazla maç oynamaktan ya da zeminden kaynaklanabileceğini, ancak oyuncuların kendilerine bakmadıkları konusunda yapılan eleştirilere katılmadığını belirten Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Bir konunda yorum yaparken o konuya hakim olmak gerekiyor. Hiçbir konuya hakim olmadan çok yorum yapıyoruz. Bunlar sağlıklı işler değil. Hepsi profesyonel, kendilerine iyi bakıyorlar. Sezon başı bizde sakatlık fazla oldu, kısmet böyleymiş. Bizim oyuncularımız gayet iyi oynadı, iyi mücadele etti. Her takım maç kaybediyor. Bizim bir an evvel toparlanmamız gerekiyor" yorumu yaptı."PJANIC'IN OYNAMASI ZOR"Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, çok fazla oyuncuları olduğunu dile getirerek, "Montero da hastalandı ve gitti. Üst üste geliyor. Bugün Pjanic sakatlandı. Geçen maç onu 65'te oyundan çıkardım, gördün mü neden çıkardığımı. Şampiyonlar Ligi çok daha yüksek tempoda oynanıyor. Takıma çok zarar veriyor, o maçların hasarları 1-2 maç sonra çıkmaya başlıyor" dedi. Ajax ve Sivasspor maçlarının ardından toparlanıp tam kadro olmayı umduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Ajax maçında Batshuayi ve Larin döner. Rosier de dönecek. Necip belki döner. Pjanic'in de olacağını zannetmiyorum salı günü oynanacak müsabakada. Çözüm yaratmak zorundayız, çıkarız oynarız sonucuna bakarız" yorumu yaptı."OYUNCULARIMI KİMSENİN ÖNÜNE ATMAM"Performansından memnun olmadığı bir oyuncunun olup olmadığının sorulması üzerine teknik patron Sergen Yalçın, "Kaybedilen maçlardan sonra bazı performanslardan memnun olmayacağız. Bu çok normal ama oyuncularımı da kimsenin önüne atamam. Bunlar bizde ve içeride konuşulması gereken şeyler. Oyuncuların hepsi benim oyuncularım. Çok zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz ve çok fazla problem yaşıyoruz şu anda. Daha sezonun başı çok zaman var önümüzde. Milli maç arasından sonra tekrar Beşiktaş camiası full kadro olarak lige devam eder" diye konuştu.DENİZLİ: BİZİM ADIMIZA ŞANS İÇEREN BİR MAÇTIAltay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise "Beşiktaş'la oynadığımız maç bizim adımıza biraz şans, Beşiktaş adına şanssızlık içeren maçtı. Beşiktaş'ın birçok futbolcusu bu akşam görev yapmadı. Bizde ise süreklilik arz eden 4 oyuncu aramızda yoktu. Her iki tarafın kazanabileceği bir maçtı. Bizim adımıza önemli tarafı geriye düştükten sonra dönüş yapabilmek. Bu ilerisi için de bizi umutlandırıyor" dedi.Yeni transferlerin kulübe ciddi bir mali yükü olmadığını anlatan Mustafa Denizli, "Şu anda düşündüğümüz puan hedefinin çevresinde dolaşıyoruz. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımdan böyle bir performansı çok kimse beklemiyordu bizim dışımızda. Çabuk bir adaptasyon dönemi geçirdi gelen arkadaşlarımız. Kalite olarak çok yüksek gösteremiyoruz, yüksek bir mücadele ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Futbol hatalar oyunu, yediğimiz gol hatadan kaynaklandı. Geri dönüşümüz cidden iyi oldu.  Futbolcularımı kutluyorum" diye konuştu."BEŞİKTAŞ SAYGI DUYULACAK BİR CAMİA"Beşiktaş'ın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Önümüzde oynayacakları Ajax maçı var. Böyle talihsiz dönemde böyle bir maça gitmeleri şanssızlık. Beşiktaş saygı duyulacak bir camia. Bu saygıyı onlara göstermeye gayret ettik. Sergen hocayla maçtan sonra sohbet ettik. Hayatımın büyük bölümü futbolla geçti. Ne futbolculuğumda ne teknik adamlık döneminde böyle bir tabloyla karşılaşmadım. Allah hiçbir teknik adamı böyle tabloyla karşılaştırmasın" şeklinde konuştu."ÖNEMLİ OLAN SEZON SONU"

Teknik patron Mustafa Denizli, "Benim futbolculuğum zamanında Altay çok önemli bir giriş yapmıştı lige. Uzun süreli bir liderlik yaşamıştı. Bu akşam maç fazlasıyla lider olduk. Önemli olan ligi iyi bitirmek. Bu birliktelik devam ederse düşündüğümüzden daha iyi bir yerde olabiliriz" dedi. " İzmir'den şampiyon çıkabilir mi?" sorusu üzerine Denizli şöyle konuştu, " Türkiye'de çeşitli şehirlerden şampiyon çıktı, İzmir'den gayet tabi şampiyon çıkarabilir. Köklü camialar var. Şartların oluşması gerekiyor. Biz transfer bütçesi en düşük kulübüz. Aylarca doğru tercih yapabilmek için izledik ve bir kadro oluşturduk. Daha iyisi bu yıl için mümkün değildi. İyi bir takım olabiliyorsanız Türkiye Süper Ligi'nde her şey olur. Ben o şampiyonlukları defalarca yaşadım. Zorlu bir yol olduğunu biliyorum. Ama bazı şeyler zaman içinde değişebilir."

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor


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