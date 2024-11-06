Beşiktaş-Malmö maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş-Malmö maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Malmö maçının ilk 11\'leri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

06.11.2024 17:18
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek. Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih.

Malmö: Friedrich, Rösler, Jansson, Zatterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Thelin.

MALMÖ İLE 7. RANDEVU

Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçını oynayacak Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

İSVEÇ TAKIMLARINA KARŞI 11. KARŞILAŞMA

Beşiktaş şu ana kadar sadece 2 İsveç takımıyla toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, 6 kez Malmö'yle, 4 defa da Göteborg'la rakip oldu. Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet alırken 6'sında yenildi, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Kara Kartal, Malmö ile yaptığı maçlarda 1 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 4 karşılaşmada yenildi, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Göteborg'a karşı oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı. Kara Kartal, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi. Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Kara Kartal, geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Malmö maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sudem meliss:
    Beşiktaşın işi bitiyor. artık bundan sonra hiç birşey olmaz 8 4 Yanıtla
  • Hakan Polat:
    Beşiktaş 2 Malmo 1 2 1 Yanıtla
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