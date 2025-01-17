Beşiktaş, Mert Günok ile sözleşme uzattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Mert Günok ile sözleşme uzattı

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Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer'i oturtan Beşiktaş, milli kalecisi Mert Günok'un sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle 2+1 yıllık yeni kontrat imzaladı.

17.01.2025 19:15  Güncelleme: 19:24
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Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş, iç transferde de harekete geçti. Siyah-beyazlılar, milli kalecisi Mert Günok ile yeni sözleşme imzalandı.

ANLAŞMA 2+1 YILLIK

35 yaşındaki tecrübeli eldivenle 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Mert Günok'la Yeni Sözleşme İmzalandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mert Günok'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Mert Günok, yeni sözleşmeyi imzaladı. Başkanımız Serdal Adalı, yeni dönemde Mert Günok'a başarılarının devamını diledi" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Mert Günok ile sözleşme uzattı

MERT: DAHA İYİ BİR BEŞİKTAŞ İZLETTİRECEĞİZ

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mert Günok, şu ifadeleri kullandı;

"Çok mutluyum. Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş'ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız.

Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz"

Beşiktaş, Mert Günok ile sözleşme uzattı

MERT GÜNOK'UN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'a 2021 yılında Başakşehir'den transfer olan Mert Günok, siyah-beyazlı ekipte 98 maça çıktı. Görev yaptığı maçlarda Mert Günok kalesinde 118 gol gördü. Deneyimli futbolcu 32 maçta ise kalesini gole kapattı. Mert Günok, siyah-beyazlı takımda Süper Kupa (2) ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Beşiktaş, Mert Günok ile sözleşme uzattı

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Mert Günok ile sözleşme uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Kova kaleci Samsunspor ve Atletico Bilbao maçında göreceğiz 2.de 0 olacak 1 14 Yanıtla
  • Ramazan Kaya:
    iyi yapmışsınız güzel olmuş da hani mayısta da seçim var ya ondan sonra yapılsa daha iyi olmaz mıydı ne güzel başkan geliyor bir yıllık ama futbolcu ve teknik direktör getiriyor 3 yıllık 5 yıllık İşler kötü gitti miydi kendisi gittiği zaman kulübü her şey kalıyor 1 3 Yanıtla
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