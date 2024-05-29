Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı

Spor

Günlerdir Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen başarılı teknik direktör Jose Mourinho için önemli bir gelişme yaşandı.

EN İYİ TEKLİFİ FENERBAHÇE YAPTI

İtalyan basınından Corriere dello Sport'a göre Mourinho'ya hem teknik hem ekonomik açıdan en ilgi çekici teklif Fenerbahçe tarafından yapıldı.

NE DEMİŞTİ?

61 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe ve Beşiktaş, sizi teknik direktör olarak görmek istiyor. Ne söylersiniz?" sorusunun ardından, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar saygısızlık yapmamak için benimle görüşmek isteyen kulüpleri dinledim sadece. Yalnızca Türkiye'den önemli takımlar değil, hem Suudi Arabistan'dan hem Avrupa'dan başka kulüplerle de görüştüm. Her şeyi görüp masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda, kariyerimde yer alan ve benim için önemli olan insanlarla da konuşmalı, danışmalıyım. Birkaç hafta içerisinde bir karar vermem gerekecek. Çünkü artık karar verme vakti geldi." diye cevap vermişti.

AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞMEYE GİDİYOR

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Mourinho ile görüşmek için hafta sonunda Londra'ya gidecek. Yıldırım, "Cumartesi günü Londra'ya gideceğiz. Mourinho ile son bir görüşme yapacağız. Benim gitmeyeceğimi iddia ediyorlarmış. Yalan. Ben gidiyorum. Mourinho ile yapacağımız görüşmede transfer konusunu da konuşacağız." diye konuştu.