Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen ünlü teknik direktör Jose Mourinho için yeni bir gelişme yaşandı. Mourinho'ya en iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı ve Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı kaydedildi.

29.05.2024 13:11
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Günlerdir Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen başarılı teknik direktör Jose Mourinho için önemli bir gelişme yaşandı.

EN İYİ TEKLİFİ FENERBAHÇE YAPTI

İtalyan basınından Corriere dello Sport'a göre Mourinho'ya hem teknik hem ekonomik açıdan en ilgi çekici teklif Fenerbahçe tarafından yapıldı.

NE DEMİŞTİ?

61 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe ve Beşiktaş, sizi teknik direktör olarak görmek istiyor. Ne söylersiniz?" sorusunun ardından, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar saygısızlık yapmamak için benimle görüşmek isteyen kulüpleri dinledim sadece. Yalnızca Türkiye'den önemli takımlar değil, hem Suudi Arabistan'dan hem Avrupa'dan başka kulüplerle de görüştüm. Her şeyi görüp masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda, kariyerimde yer alan ve benim için önemli olan insanlarla da konuşmalı, danışmalıyım. Birkaç hafta içerisinde bir karar vermem gerekecek. Çünkü artık karar verme vakti geldi." diye cevap vermişti.

AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞMEYE GİDİYOR

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Mourinho ile görüşmek için hafta sonunda Londra'ya gidecek. Yıldırım, "Cumartesi günü Londra'ya gideceğiz. Mourinho ile son bir görüşme yapacağız. Benim gitmeyeceğimi iddia ediyorlarmış. Yalan. Ben gidiyorum. Mourinho ile yapacağımız görüşmede transfer konusunu da konuşacağız." diye konuştu.

Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser: Türkiyenin 2 en büyük kulübü morinhoyu istiyorsa birisi muhakkak alır alana hayırlı olsun bu sezon görülmemiş bir heyecan yaşanacak süper ligde simdiden söyleyelim şampiyon BEŞİKTAŞ olucak kimse hayal kurmasın ambargo koymaya geliyoruz lige 17 31 Yanıtla
    Ekrem Omak: Ferhatim dikkat et sana koymasinlar?? 28 14 ferhat eser: ekrem yaprağı tutarsan aklın kaçar kim kime koyar ozaman anlarsın 19 11 Musab Özkan: Ferhat şampiyon sana 46 puan fark attı. Hangi büyüklük o? Ligin 15. Haftasında lige havlu attın. Daha hoca bulamamışlar kendilerine Şampiyon olacaklarmışş :))) tineri azalt evlat 14 4 ferhat eser: musaf Beşiktaş fenerbahçe kötü diye gese şampiyon oldu zar zor biz ayağa kalkarsak rüzgarımıza yetisemezsiniz tarihin en kötü sezonunda bile en değerli kupayı kaldırdık gerisini sen düşün 7 8 Okan: sekiztasa fazla gelir bu Ferhat alamayacagin yaprağın altına yatma 8 6
  • Hakan Korkmaz: komik haberler başladı 9 4 Yanıtla
  • Gencer Guney: ya bırakın onlar Portekiz parayı sever Bizim Türk takımları piyasa için kullanıyor yarın Araplara gider 10 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Bjk başına kim gelirse gelsin boş topcu yok para ile topçu olmuş hepsi sayın arat hepsini gönder bunların 8 2 Yanıtla
  • Orhan Okul: Adamcağız türkiyede kariyerini bitirecek vaaah yazıkk 1 5 Yanıtla
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