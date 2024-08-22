BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11\'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11\'ler kim?

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UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Beşiktaş, Lugano ile karşı karşıya geliyor. Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Futbol severler, muhtemel 11'in kimler olduğunu merak ediyor. Mücadeleyi Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yönetecek. BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'i kim? Detaylar haberimizde...

LUGANO- BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.

LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak.

LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

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BEŞİKTAŞ UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı takımın Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ