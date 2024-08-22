BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim?

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11\'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11\'ler kim?

Beşiktaş, Lugano ile yapacağı futbol maçında sahaya çıkacak muhtemel 11 oyuncusunu belirledi. Maçın başlamasına kısa bir süre kala tüm gözler, bu önemli mücadelede hangi oyuncuların sahada yer alacağına çevrildi.

22.08.2024 14:52
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UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Beşiktaş, Lugano ile karşı karşıya geliyor. Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Futbol severler, muhtemel 11'in kimler olduğunu merak ediyor. Mücadeleyi Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yönetecek. BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'i kim? Detaylar haberimizde...

LUGANO- BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.

LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak.

LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

S Sport Plus canlı yayın izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ile S Sport Plus canlı yayınını şifresiz olarak izleyebilir, istediğiniz maçın canlı yayın heyecanına ekran başında ortak olabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı takımın Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim?

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

  1. Mert Günok
  2. Jonas Svensson
  3. Gabriel Paulista
  4. Omar Colley
  5. Arthur Masuaku
  6. Al-Musrati
  7. Gedson Fernandes
  8. Milot Rashica
  9. Rafa Silva
  10. Semih Kılıçsoy
  11. Ciro Immobile

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Son Dakika Spor BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? - Son Dakika

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