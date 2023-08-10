Beşiktaş, Neftçi'ye konuk oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yönetecek.
Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris- Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk Tosun ve cezalı Masuaku forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transfer Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.
Neftçi Bakü; Brkic, Zulfugarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Lebon, Shinyashiki
Beşiktaş; Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.
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