Beşiktaş, Neftçi'ye konuk oluyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Neftçi'ye konuk oluyor

10.08.2023 18:52

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. 11'ler ise Neftçi Bakü: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Lebon, Shinyashiki ve Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar şeklinde olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yönetecek.

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris- Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk Tosun ve cezalı Masuaku forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transfer Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

İLK 11'LER:

Neftçi Bakü; Brkic, Zulfugarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Lebon, Shinyashiki

Beşiktaş; Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Şenol Güneş, Beşiktaş, Bakü, Spor, Son Dakika

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