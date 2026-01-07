Beşiktaş\'ta Svensson ile yollar ayrıldı

Süper Lig devi Beşiktaş, 32 yaşındaki Norveçli futbolcu Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayrılmıştır. Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 32 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı takımla kariyerinde 71 maça çıkarken 1 gole imza attı.
