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Avrupa'da tarihin en kötü Beşiktaş'ı - Son Dakika

Avrupa'da tarihin en kötü Beşiktaş'ı

10.11.2023 10:29  - Güncelleme: 10:33

Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e yenilen Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihinin en kötü serisini yakaladı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarının grup aşamalarında evinde oynadığı son 10 karşılaşmanın 9'unda sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar ayrıca gruplarda iç sahada üst üste 5 mağlubiyet yakalayarak en kötü serisine imza attı.

Kötü gidişatı durduramayan Beşiktaş, Konferans Ligi'ndeBodo/Glimt'e de mağlup oldu. Mücadeleyi 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, Avrupa'daki en kötü dönemini yaşıyor.

10 MAÇIN 9'U MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Avrupa kupaları grup aşamasında oynadığı son 10 maçın 9'unu kaybetti. Siyah-beyazlılar ayrıca tarihinde ilk kez Avrupa'da üst üste 5 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GRUPLARDA YIKIMI YAŞADILAR

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde grup etabına kaldıktan sonra tam anlamıyla yıkımı yaşadı. Grup etabına gelene kadar 6'da 6 yapan Kara Kartal, grupta ilk hafta Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ardından Lugano'ya 3-2, Bodo Glimt'e ise 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da tarihin en kötü Beşiktaş'ı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'da tarihin en kötü Beşiktaş'ı - Son Dakika
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