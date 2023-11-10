Avrupa'da tarihin en kötü Beşiktaş'ı

Kötü gidişatı durduramayan Beşiktaş, Konferans Ligi'ndeBodo/Glimt'e de mağlup oldu. Mücadeleyi 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, Avrupa'daki en kötü dönemini yaşıyor.

10 MAÇIN 9'U MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Avrupa kupaları grup aşamasında oynadığı son 10 maçın 9'unu kaybetti. Siyah-beyazlılar ayrıca tarihinde ilk kez Avrupa'da üst üste 5 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GRUPLARDA YIKIMI YAŞADILAR

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde grup etabına kaldıktan sonra tam anlamıyla yıkımı yaşadı. Grup etabına gelene kadar 6'da 6 yapan Kara Kartal, grupta ilk hafta Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ardından Lugano'ya 3-2, Bodo Glimt'e ise 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.