Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk 11\'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 9.00'da başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

12.04.2025 17:54
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 48 puanla 4. sırada yer aldı. RAMS Başakşehir ise aynı süreçte 12 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyetle 42 puan topladı ve 6. sırada kendisine yer buldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih, Chamberlain, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Mustafa Erhan.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Brnic, Kemen, Crespo, Yusuf, Piatek.

BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMASINDA SORUN BÜYÜK

Beşiktaş, maça savunmada ciddi sıkıntılarla çıkacak. Kadrosunda stoper olarak görev yapabilen 5 oyuncusu bulunan siyah-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir karşısında sadece Gabriel Paulista forma giyebilecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle savunma oyuncuları Necip Uysal, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ile kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç karşılaşmada görev yapamayacak.

KARTAL'DA 7 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta toplam 7 futbolcu bu maçta görev alamayacak. Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak. Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da cumartesi forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.

4 FUTBOLCUSU DA CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 37. MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, 37. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla devam eden rakibiyle yaptığı 36 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 10 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekibin 45 golüne, RAMS Başakşehir 44 golle karşılık verdi.

ARALARINDAKİ SON 5 MAÇTA 6 GOL ATILDI

İki takım arasında ligde oynanan son 5 maçta takımlar gol atmakta sorun yaşıyor. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 4 kez ağları sarsarken, kalesinde ise 2 gol gördü. Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda Başakşehir ile oynadığı maçlarda sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise rakibini 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon ligde oynanan ilk maçta turuncu-lacivertli ekibi Tüpraş Stadı'nda 1-0 ile geçerken, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan ikinci karşılaşmada ise 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda karşı karşıya geldiği rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

LİG MAÇLARINDA GALİBİYET SAYILARI EŞİT

İki ekip Süper Lig'de 33 kez karşılaşırken, takımlar 9'ar galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı. Beşiktaş söz konusu maçlarda 40 gol kaydederken, Başakşehir ise 39 golle rakibine karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ, RAKİBİNE KARŞI EVİNDE 6 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 16 lig maçında 6 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise Başakşehir'i 3 kez yenerken, birer defa da beraberlik ve yenilgi yaşadı. İç sahada rakibine 20 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

KUPADA 3 KEZ KARŞILAŞTILAR

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez karşılaştı. Türkiye Kupası'nda 2009-2010 sezonundaki grup maçı, 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan müsabakada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupaya uzanmıştı. İki takım 2020-2021 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazanmış ve finale yükselmişti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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