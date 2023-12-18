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Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti

Beşiktaş'ın yeni yönetimi, yabancı bir teknik adam ile anlaşana kadar Rıza Çalımbay ile devam etme kararı aldı. Siyah-beyazlılar, Çalımbay'ın sözleşmesi revize edilerek 27 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.

18.12.2023 - 14:54,  Güncelleme: 15:05
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Beşiktaş'ın yeni yönetimi, yabancı bir teknik adam ile anlaşana kadar Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı ve tecrübeli teknik direktörün sözleşmesini de revize etti.

KOŞULLU SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Ahmet Nur Çebi döneminde Rıza Çalımbay ile koşullu bir sözleşme imzalanmıştı. Bu koşul, yeni yönetime göreve geldikten sonra 15 gün içerisinde Çalımbay ile yolları tazminatsız olarak ayırma hakkı veriyordu. 15 gün içerisinde fesih olmazsa Çalımbay'ın sözleşmesi sezon sonuna kadar uzuyordu.

REVİZE EDİLDİ

Yeni başkan Hasan Arat ve futbolun başındaki Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, bu sözleşmeyi revize etti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Çalımbay'ın sözleşmesinin 27 Aralık'a kadar uzatıldığını ve o gün tekrar bir bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama;

"Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir."

Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yeni anlaşma sağladı
Beşiktaş, Rıza Çalımbay\'ın sözleşmesini revize etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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