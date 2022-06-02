Beşiktaş, Romain Saiss ile prensipte anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Romain Saiss ile prensipte anlaştı

02.06.2022 21:03
Beşiktaş, Romain Saiss ile prensipte anlaştı

Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, transfer döneminin ilk imzasını attırmaya çok yakın. Stoper hattına en az iki takviye yapacak olan siyah beyazlılarda, Faslı stoper Romain Saiss ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü görüşmeler sonrası prensip anlaşması yapılan Saiss ile önümüzdeki günlerde resmi resmi imzaların atılması bekleniyor.32 yaşındaki Faslı stoper son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi. Romain Saiss geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta forma giydi ve 3 gol attı.


YORUMLAR
500
Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı Beşiktaş 'da Maryam Yektaei ameliyat edildi Beşiktaş 'da Maryam Yektaei ameliyat edildi
Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Romain Saiss ile prensipte anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:46 Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 21:43:51. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Romain Saiss ile prensipte anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement