- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni puansız kapattı

Siyah-beyazlılar son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu

DORTMUND - Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi. Siyah-beyazlılar grubu puan alamadan bitirdi.

Maç sonrası basın toplantısında açıklamalar yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "On kişi kaldıktan sonra basit hatalar yaptık, basit goller yedik. Ayrıca ilk yarı böyle basit mağlup olacağımız bir maç gibi gözükmüyordu" dedi. Yalçın, "Bu şekilde basit hatalar bu tür üst düzey turnuvalarda sonuca çok etki ediyor. Basit hatalar çok çabuk cezalandırılabiliyor rakip takım tarafından" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir yıl geçirdiklerini dile getiren Yalçın, "Ancak futbolda insanın her şey başına gelebiliyor. İşler bazen kolaylaşabiliyor bazen zorlaşabiliyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz, buradan çıkmak için çalışıyoruz çabalıyoruz" diye konuştu.

Yalçın, "Bu şampiyonlar Ligi periyodu bizi hem oyuncularımızı psikolojik olarak, motivasyon olarak ciddi bir sıkıntıya soktu. İnşallah bundan sonra toparlanırız diye düşünüyorum" dedi.

İyi sonuçlar almadıklarını söyleyen Yalçın, "Bunun sorumlusu benim. Çok bahaneler üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz. Burada tek düşündüğümüz Beşiktaş camiası. Bundan sonraki gidişatın bizim açımızdan da çok sağlıklı olduğu görünmüyor. Üzgünüz tabii. Böyle olmasını istemezdik çok daha iyisini yapmak isterdik" dedi.

Geçen sene olduğu gibi kupalar kazanmak istediklerini dile getiren Yalçın, "İyi yerlerde olmak isterdik. Şu anki durum itibarıyla bunu beceremedik öncelikle onu söyleyeyim. İnşallah en kısa sürede toparlarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Grubundaki son maçını da mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlılar Avrupa kupalarına veda etti.