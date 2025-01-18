Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibi karşılaşmayı 10 kişi tamamlarken, iki takımın da kaçırdığı goller müsabakaya damga vurdu. Öte yandan siyah-beyazlılarda Joao Mario ve Al-Musrati, oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

18.01.2025 20:56  Güncelleme: 22:28
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Çok net gol pozisyonlarının kaçtığı karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

SOLSKJAER TRİBÜNDEYDİ

Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi. Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Solskjaer, Gelişim Elit A Ligi'nde Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı da yerinde takip etti. Daha sonra teknik ekibe ve futbolculara Samsunspor maçında başarılar dileyen deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda mücadeleyi yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle izledi.

Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

MONTELLA DA İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasında oynanan mücadeleyi Tüpraş Stadı'nda izledi. İtalyan teknik adam, Süper Lig'de günün açılış maçında RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını da yerinde takip etmişti.

Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

1989 UNUTULMADI

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Samsunspor'da taraftarlar 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasını unutmadı. Karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı kafilenin 20 Ocak 1989'da yaşadığı trafik kazasında yaşamını yitirenler için Tüpraş Stadı'nda saygı duruşunda bulunuldu. Samsunsporlu oyuncular maç öncesinde seremoniye "Unutmadık, unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıktı. Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş karşısında siyah formayla karşılaşmaya başladı. Ayrıca, kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Samsunsporlu taraftarlar da "Hasretinle yandı gönlüm" pankartıyla kazada hayatını kaybedenleri andı.

Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ

Maçın 4. dakikasında Samsunspor'da Marius, ceza sahasında yerde kaldı ve Samsunspor penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, oyunun sürmesini istedi.

IMMOBILE DİREĞE TAKILDI

Maçın 15. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ciro Immobile'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkten döndü.

Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

JOAO MARIO ISLIKLANDI

Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Joao Mario, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı. Joao Mario, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.

Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

RASHICA DİREĞE TAKILDI

Maçın 63. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı.Sağ çaprazdan gelişine vuruşunu yapan Milot Rashica, direği geçemedi.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Maçın 64. dakikasında Samsunspor 10 kişi kaldı. Ricky van Drongelen, Ciro Immobile'ye ceza alanı önünde yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Ricky van Drongelen kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

RAFA SILVA NET KAÇIRDI

Maçın 70. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Muçi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa, karşı karşıya pozisyonda kaleci Okan Kocuk'u kaçırdı.

Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

AL-MUSRATI DE TEPKİ GÖRDÜ

Maçın 82. dakikasında Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Al Musrati yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Musrati'ye tepki gösterdi.

SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI

Maçın 82. dakikasında Samsunspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasında topla buluşan Ercan Kara, kaleci Mert Günok'u geçemedi.

SON SANİYE İNANILMAZ POZİSYON

Maçın son saniyesinde inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Rafa Silva'nın sağ kanattan çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortaya Semih Kılıçsoy kafayı vurdu, ağlara gitmekte olan topu Kingsley çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile uzaklaştırdı.

Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu pozisyonun ardından hakem Kadir Sağlam maçın son düdüğünü çaldı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 31'e yükseltirken, Samsunspor 37 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Karadeniz, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ankaragüçlüyüz:
    ezitaslı olunmaz eziktaslı doğulur eziktaslı olanlar o dur. 21 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Uydurma kırmızı kart, Samsunun verilmeyen penaltısı... Haramsız puan alamıyorlar... Eziktas kuççük lüğü öyle bi kuççük lüktür ki adı konsa bile küçük lükten görünmüyor... 15 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Mazuaq sillktikçe avvvvv uuuvvv diye bağırıyor eziktaslılar ahahahaahaah 12 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Türkiyed büyük kulüp vardır bide civciv kulüpler vardır. bugün civciv bi kulüp Anadolunun bağrından gelen ve 10 kişi kalan Samsunsporumuza karşı direnç gösterememiş, acziyet içinde kalmıştır. darısı yarın diğer civcimize, aslanlar gibi oyna Adanademirspor şanına mazine coğrafyana yakışır bi şekilde.. 7 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Rezil taş boş takım Ferhat gibi Çarşamba günü Atletico Bilbao maçında göreceğiz bakalım 5 1 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    SEVİNMEK İÇİN SEVMEDİK. BEŞİKTAŞK 1 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Beşiktaş sezona iyi başlamıştı. Fenerbahçe ile ikincilik yarışında kıyasıya mücadele ederler diye düşünüyordum. Beşiktaş feneri ikincilik yarışında yalnız bıraktı. Olmadı bu 8taş. 3 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    ne oldu sekiztaş Feroş inlettiler mi, 65. dk dan sonra 10 kişi kalan takıma karşı başarıszşığın adıdır Beşiktaş, hani gs kaybedince göbek atıyordunuz ???? 3 0 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    artizler vardı buranın dallamalar sesleri sedaları çıkmaz şimdi. 2 0 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Arkadaşlar GALATASARAY maçı boyunca burada olan Ferat ve bazı burada aslan kesilen civciv taraftarlar için kayıp ilanı veriyoruz. gören duyan varsa 112 acil hattını aramaları önemle rica olunur. 1 0 Yanıtla
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