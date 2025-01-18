Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

Spor

Dünyanın takip ettiği toplantıda iki bakan dikkat çekti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Çok net gol pozisyonlarının kaçtığı karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

SOLSKJAER TRİBÜNDEYDİ

Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi. Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Solskjaer, Gelişim Elit A Ligi'nde Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı da yerinde takip etti. Daha sonra teknik ekibe ve futbolculara Samsunspor maçında başarılar dileyen deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda mücadeleyi yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle izledi.

MONTELLA DA İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasında oynanan mücadeleyi Tüpraş Stadı'nda izledi. İtalyan teknik adam, Süper Lig'de günün açılış maçında RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını da yerinde takip etmişti.

1989 UNUTULMADI

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Samsunspor'da taraftarlar 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasını unutmadı. Karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı kafilenin 20 Ocak 1989'da yaşadığı trafik kazasında yaşamını yitirenler için Tüpraş Stadı'nda saygı duruşunda bulunuldu. Samsunsporlu oyuncular maç öncesinde seremoniye "Unutmadık, unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıktı. Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş karşısında siyah formayla karşılaşmaya başladı. Ayrıca, kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Samsunsporlu taraftarlar da "Hasretinle yandı gönlüm" pankartıyla kazada hayatını kaybedenleri andı.

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ

Maçın 4. dakikasında Samsunspor'da Marius, ceza sahasında yerde kaldı ve Samsunspor penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, oyunun sürmesini istedi.

IMMOBILE DİREĞE TAKILDI

Maçın 15. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ciro Immobile'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkten döndü.

JOAO MARIO ISLIKLANDI

Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Joao Mario, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı. Joao Mario, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.

RASHICA DİREĞE TAKILDI

Maçın 63. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı.Sağ çaprazdan gelişine vuruşunu yapan Milot Rashica, direği geçemedi.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Maçın 64. dakikasında Samsunspor 10 kişi kaldı. Ricky van Drongelen, Ciro Immobile'ye ceza alanı önünde yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Ricky van Drongelen kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

RAFA SILVA NET KAÇIRDI

Maçın 70. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Muçi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa, karşı karşıya pozisyonda kaleci Okan Kocuk'u kaçırdı.

AL-MUSRATI DE TEPKİ GÖRDÜ

Maçın 82. dakikasında Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Al Musrati yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Musrati'ye tepki gösterdi.

SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI

Maçın 82. dakikasında Samsunspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasında topla buluşan Ercan Kara, kaleci Mert Günok'u geçemedi.

SON SANİYE İNANILMAZ POZİSYON

Maçın son saniyesinde inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Rafa Silva'nın sağ kanattan çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortaya Semih Kılıçsoy kafayı vurdu, ağlara gitmekte olan topu Kingsley çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile uzaklaştırdı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu pozisyonun ardından hakem Kadir Sağlam maçın son düdüğünü çaldı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 31'e yükseltirken, Samsunspor 37 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.