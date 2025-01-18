Canlı anlatım! Kırmızı kart çıktı

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetiyor Maçın VAR hakemi olarak ise İspanyol Adrian Cordero Vega görev yapıyor. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Oynadığı futbolla takdir toplayan ve bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile.

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Kingsley, Bola, Bennaser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius Mouandilmadji.

CANLI ANLATIM

64' KIRMIZI KART! Van Drongelen, ceza yayının sağında Immobile'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

61' TEHLİKELİ ATAK! Immobile, ceza sahasının solundan içeriye yerden bir orta yaptı. Kaleye sırtı dönük olan Gedson Fernandes, altıpas içinde sağında bulunan Rafa Silva'ya yerden bir pas verdi. Okan Kocuk, topu kontrol etmek isterken meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Ancak Samsunspor savunması hızlı davranarak topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

60' Beşiktaş'ta Joao Mario yerine Ernest Muçi oyuna dahil oldu.

59' Rashica'nın köşe vuruşunda Uduokhai, ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı gitti. Pozisyonun ardından Okan Kocuk kendini yere bıraktı.

59' Rashica, sağ kanattan penaltı noktasına doğru yerden çevirdi. Joao Mario'nun sağ ayak içiyle yaptığı vuruş savunmaya çarparak üstten dışarı gitti. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

58' Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Van Drongelen, topu karşıladı ve dışarı gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

56' Mücadelenin bu dakikasında Beşiktaş %58 - %42 Samsunspor topa hakim.

52' Gedson Fernandes, tekrardan oyun alanına döndü.

50' Mücadele yeniden hareketlendi.

49' Gedson Fernandes'in tedavisi saha içinde devam ediyor...

48' Gedson Fernandes, Ntcham ile girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı. Hakem Kadir Sağlam, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Beşiktaş 0-0 Samsunspor

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

44' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Immobile karşıladı.

44' Muja, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi ancak Svensson araya girerek topu dışarı gönderdi. Samsunspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

43' Muja, orta alanda Svensson'a faul yaptı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

40' Emre Kılınç, ceza yayı gerisinden sol ayağıyla gelişine şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, soluna uzanarak topu kurtardı.

39' Emirhan Topçu, rakip yarı alanın sağında Mouandilmadji'ye faul yaptı.

37' Samsunspor, orta sahanın sol tarafından üst üste taç atışları kullandı.

31' Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada top Bola'dan tekrar Svensson'a çarparak dışarı gitti. Samsunspor, kale vuruşu kullanacak.

30' Karşılaşmada ilk 30 dakikalık bölümü geride bıraktık.

27' Mücadele Mert Günok'un kullandığı serbest vuruşla yeniden hareketlendi.

25' Muja'nın kullandığı serbest vuruşu ceza sahasında Al Musrati kafayla uzaklaştırdı. Orta alana düşen topu Satka, ceza yayının sağına doğru ortaladı. Van Drongelen ile hava topuna çıkan Masuaku, pozisyonun ardından kendini yere bıraktı. Bunun üzerine hakem Kadir Sağlam, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

24' Joao Mario, kendi ceza yayının gerilerinde topa elle müdahale etti. Samsunspor serbest vuruş kullanacak.

23' Ntcham, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Mouandilmadji'ye yerden pasını verdi. Mouandilmadji, kaleci Mert Günok'u geçip yerden şutunu çekti fakat top dışarı gitti. Pozisyonun ardınan ofsayt bayrağı kalktı.

21' Masuaku, rakip yarı alanının solundan hareketlenen Gedson'a yerden bir pas gönderdi. Ancak Gedson topa yetişemedi. Samsunspor kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.

20' Mücadelede ilk 20 dakikalık bölümü geride bıraktık.

17' Bennacer'in ceza yayı solundan sağ ayak içiyle çektiği şut üstten dışarı çıktı. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

15' ÜST DİREKTEN DÖNDÜ! Cıro Immobile, ceza yayının gerisinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Top üst direkten geri döndü. Sonrasında Samsunspor savunması topu uzaklaştırdı.

14' Mücadelenin bu dakikasında Beşiktaş %63 - %37 Samsunspor topa hakim

10' Van Drongelen, saha kenarına alındı. Mücadele Samsunspor'un taç atışıyla yeniden hareketlendi.

8' Kullanılan köşe vuruşunda, Van Drongelen ile Uduokhai hava topunda mücadeleye girdi. Bu pozisyonun ardından Van Drongelen yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam, sağlık ekiplerini sahaya davet etti.

7' Muja, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Uduokhai, topa müdahale ederek dışarı gönderdi. Samsunspor, sağ kanatan köşe vuruşu kullanacak.

6' Bennacer, orta sahanın sağında Gedson Fernandes'e faul yaptı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

5' Emirhan, orta alandan rakip ceza sahasına koşu yapan Rafa Silva'ya uzun bir top attı ancak meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.

3' Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta Samsunspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

2' Gedson Fernandes, rakip ceza yayının solunda Van Drongelen'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Drongelen, sarı kart gördü.

1' İlk düdük çaldı.