Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti - Son Dakika
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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa\'dan gelen dev teklifi reddetti

İngiletere Premier Lig ekibi Aston Villa, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını 18 milyon euro bonservis, Alex Moreno ve Semih'in 1 yıl kiralık kalmasını içeren dev bir teklifle çaldı. Siyah-beyazlılar ise bu teklifi reddetti. Kartal, 18 yaşındaki golcüden daha fazla gelir elde etmeyi planlıyor.

11.07.2024 21:38
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Premier Lig ekibi Aston Villa, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta büyük çıkış yapan Semih Kılıçsoy için harekete geçti. İngiliz ekibi, siyah-beyazlı kulübe resmi teklif yaptı.

MASAYA 18 MİLYON EURO KOYDULAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aston Villa, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 18 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

PARADAN DAHA FAZLASINI DA TEKLİF ETTİLER

Haberde, Aston Villa'nın bu teklifin yanı sıra sol bek oyuncularından Alex Moreno'yu Beşiktaş'a teklif ettiği, ayrıca da Semih Kılıçsoy'un 1 sezon daha kiralık olarak Beşiktaş'ta kalmasını teklif ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN ASTON VILLA'YA RET

Ancak Beşiktaş yönetiminin daha yüksek bir gelir beklediği Semih Kılıçsoy için bu teklifi reddettiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda 24'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı. 18 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren Semih, çeyrek finaldeki Hollanda maçının 89. dakikasında oyuna girerek sadece 1 maç süre alabildi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bilişim Hurda: acaba 18 milyon euro olup ne oynadı bu çocuk çok büyük potansiyel olarak transfer olmuş sezon boyu dökülen bir takımda Bir tık daha iyisini oynayıp öne çıkmış ama bu onun iyi olduğu anlamına gelmiyor Ne zaman ki iddialı bir takımda iyi oyuncu grubu ile oynamaya başladığı zaman asıl kalitesi o zaman ortaya çıkar zaten milli takımda bir varlık gösteremedi 7 16 Yanıtla
  • ferhat eser: 40 milyon euroyu çantaya koymadan boşuna gelmeyin burası BEŞİKTAŞ burda ucuz iş yok 8 15 Yanıtla
    Mehmet Özel: En son kimi sattın 40 milyona? 6 4 Talat Yelbuz: cookkkk beklersiniz 0 0
  • Kenan KODALAK: Beşiktaş'ın bataktan kurtulabilmesi için 18 değil 180 milyon euro'ya satması lazım 5 5 Yanıtla
    ferhat eser: BEŞİKTAŞ sayesinde süperligin marka değeri yükseliyor ciro immobile rafa silva ve arkadan gelecekler teşekkür edeceğin yere yaptığın yoruma bak arkadaşım 6 7
  • Turkoğlu null: seneyede bedava gönderirler artık..ayağına fırsat geldimi değerlendircen aga 2 3 Yanıtla

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