Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa\'dan gelen dev teklifi reddetti

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Premier Lig ekibi Aston Villa, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta büyük çıkış yapan Semih Kılıçsoy için harekete geçti. İngiliz ekibi, siyah-beyazlı kulübe resmi teklif yaptı.

MASAYA 18 MİLYON EURO KOYDULAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aston Villa, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 18 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

PARADAN DAHA FAZLASINI DA TEKLİF ETTİLER

Haberde, Aston Villa'nın bu teklifin yanı sıra sol bek oyuncularından Alex Moreno'yu Beşiktaş'a teklif ettiği, ayrıca da Semih Kılıçsoy'un 1 sezon daha kiralık olarak Beşiktaş'ta kalmasını teklif ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN ASTON VILLA'YA RET

Ancak Beşiktaş yönetiminin daha yüksek bir gelir beklediği Semih Kılıçsoy için bu teklifi reddettiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda 24'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı. 18 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren Semih, çeyrek finaldeki Hollanda maçının 89. dakikasında oyuna girerek sadece 1 maç süre alabildi.