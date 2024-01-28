 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Mücadeledeki tek gol Rey Manaj'dan geldi.

Beşiktaş, Sivasspor\'a deplasmanda 1-0 yenildi
28.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 18:12
Abone Ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

MANAJ PERDEYİ AÇTI

Sivasspor'da Rey Manaj'ın ceza sahasından çektiği şut savunmaya da çarpıp yön değiştirdi. Ersin Destanoğlu topu kontrol etmek istediği sırada topu kontrol edemeyince top ağlarla buluştu.

Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

19. dakikada Baktiyor Zaynutdinov'un açtığı ortada Salih Uçan topu göğsüyle kontrol ettiği sırada ceza sahası içine girdi. Achilleas Poungouras'ın müdahalesiyle yerde kalan Salih için hakem beyaz noktayı gösterdi. VAR'a gidenAli Şansalan, pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirdi.

Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi

BAŞKA GOL OLMADI

Nefes kesen maçın geri kalan anlarında gol pozisyonları olmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluşmayınca mücadele 1-0 bitti. Sivasspor 3 puanı alırken Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan ve 3 maçtır gol atmayı başaramayan Beşiktaş 36 puanda kalırken, Sivasspor 29 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olurken, Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi - Son Dakika


18:45
Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi
18:21
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:00
Hamas ve İsrail'e 4 aylık ateşkes teklifi Hamas ve İsrail'e 4 aylık ateşkes teklifi
17:58
Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi
17:43
ABD'de grip olan adam burnunu kaybetti! ABD'de grip olan adam burnunu kaybetti!
16:52
MHP lideri Bahçeli: Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz? MHP lideri Bahçeli: Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?
16:34
İşte futbol bu! RAMS Başakşehir'den Konya'da müthiş geri dönüş İşte futbol bu! RAMS Başakşehir'den Konya'da müthiş geri dönüş
16:22
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken pavyon paylaşımı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken pavyon paylaşımı

Son Dakika
18:45 Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi
18:21 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:00 Hamas ve İsrail'e 4 aylık ateşkes teklifi
17:58 Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi
17:43 ABD'de grip olan adam burnunu kaybetti!
16:52 MHP lideri Bahçeli: Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?
16:34 İşte futbol bu! RAMS Başakşehir'den Konya'da müthiş geri dönüş
16:22 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken pavyon paylaşımı
16:17 "6 Şubat depremini 10 dakika önceden haber verdim" diyen isim İstanbul için net konuştu: Deprem olmayacak
16:17 Yargıtay, kocanın duş almamasını boşanma nedeni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 19:31:16. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement