Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı

Beşiktaş, Sivasspor\'u 2-0 mağlup ederek 3\'te 3 yaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Alman futbolcu Felix Uduokhai ve Arnavut oyuncu Ernest Muçi ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. İtalyan golcü Ciro Immobile, attığı golle Süper Lig'deki 3. maçında da gol atmayı başardı. Beşiktaş, 5. haftada Trabzonspor'a konuk olacakken, Sivasspor Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

01.09.2024 23:38  Güncelleme: 23:44
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Seyircisi önünde rakibini 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 3 maçtan da 3 puanla ayrılmayı başardı.

UDUOKHAI GELİR GELMEZ FORMAYI ALDI

Felix Uduokhai, gelir gelmez formayı aldı. Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren Uduokhai, siyah-beyazlıları taraftarlarla da buluşmuş oldu. Öte yandan Kartal'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi de bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı.

IMMOBILE PENALTIDAN ATTI

Beşiktaş, karşılaşmanın 27. dakikasında Ciro Immobile'nin attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan kestiği ortaya Radakovic'in eline çarpan top sonrasında kazanılan penaltıda fileleri bulan İtalyan golcü, ilk yarının skorunu belirledi.

İTALYAN GOLCÜ DURDURULAMIYOR

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile, durdurulamaz bir performans sergiliyor. Immobile, Sivasspor'a attığı golle Süper Lig'deki ilk 3 maçında 3. golünü kaydetti ve toplamda oynadığı 6 müsabakada 7. golünü atarak şimdiden kalitesini gösterdi.

GEDSON FİŞİ ÇEKTİ

89. dakikada Sivasspor savunmasında Samba Camara topu uzaklaştırmak isterken ıska geçti. Siyah-beyazlılarda Gedson, araya girip karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi. Bu gol, portekizli yıldızın siyah-beyazlılar adına ligde attığı ilk gol oldu. Gedson, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Lugano maçlarında da 3 gol atmıştı.

KARTAL 3'TE 3 YAPTI

Böylelikle Beşiktaş, İtalyan golcüyle sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Ligde 1 maçı UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turu rövanş karşılaşması nedeniyle ertelenen siyah-beyazlılar, Samsunspor ve Antalyaspor'un ardından Sivasspor'u da yenerek 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR

Sezona kayıpsız bir giriş yapan Beşiktaş, milli aradan sonra oynanacak 5. haftada Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Alpi: Hayırlı işler 8taaş ..immobile kırmızı verilmedi güzelll sonra sakın ağlamayın 10 25 Yanıtla
  • ferhat eser: BEŞİKTAŞ SEVER 20 6 Yanıtla
  • Çelikk: Yorgun Olmasına rağmen İyi Futbolla Kazandı.. 18 5 Yanıtla
  • Çelikk: Sıra Trabzonspor da 16 5 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Tebrikler. Beşiktaş gerçekten bu sene çok iyi 2015-2016 dan beri en iyi kadro. 15 4 Yanıtla
  • Yunus İlhanlı: Zar zor aldık 9 4 Yanıtla
  • Necdet Kır: sivas ekibi zor bir takım besiktaşın maç dönüşü yorgun olmasına rağmen güzel bir galibiyet. 12 1 Yanıtla

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