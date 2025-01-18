Süper Lig devi Beşiktaş, Teknik Direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5 + 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekip Norveçli teknik adamla 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu ve kendisini evinde hissettiğini belirtti. Solskjaer, son olarak Manchester United'da görev yapmış ve Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrılmıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi - Son Dakika
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