\'\'Beşiktaş, son 3 deplasmanda gol atamadı?\'\' sorusuna Fernando Santos\'tan olay yanıt

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Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kayserispor ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SONUÇ ADİL OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren teknik adam, "Oyunumuzu bakınca bu maçın berabere bitmesi adil bir sonuç oldu. Aslında oyuncularımın sahada gösterdiği mücadele ve davranış biçimlerinden tatminim. Sonuç anlamında tatmin değilim tabii ki. Beraberlikle bitti. Gelecek için bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Organize atak anlamında sıkıntı yaşadık. Hücum anlamında zorlandık. Çok fazla uzun top oynadık. Bu anlamda stratejimizi sahaya yansıtamadık. Önümüzde bir hafta var, çalışarak bunları geliştirmek zorundayız. Takımın gösterdiği davranıştan memnunum. Mücadeleci bir ruh sergiledik. Ama yeni oyuncular geldi, yeni gelecek oyuncular olacak. Aramıza katılacak Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar olacak" dedi.

"3 DEPLASMANDA GOL ATAMADI SORUSUNA OLAY YANIT"

Fernando Santos, "Beşiktaş, son 3 deplasmanda skor bulamadı?" sorusuna ise, "Kupada attığımız 2 golü saymıyor musunuz, o sayılmıyor mu? Sadece ligdeki golleri mi sayıyoruz? Türkiye'de kupa maçları geçerli olmuyor mu, ilk defa böyle bir şey duyuyorum" şeklinde yanıt verdi.