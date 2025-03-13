Beşiktaş\'ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak

Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve yönetim gelecek sezonun yapılanması için yoğun bir hazırlık içine girmiş durumda.

5 KİŞİ DIŞINDA HEPSİ GÖNDERİLECEK

Gerçekleştirilen görüşmelerin neticesinde siyah-beyazlıların yeni sezonda da kadrosunda tutacağı 5 futbolcu netleşti. Bu isimler dışında kalan futbolculara gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Kara Kartal'da Rafa Silva, Gedson Fernandes, Mert Günok, Arroyo ve Elan Ricardo yeni sezonda kesin olarak takımda tutulacak isimler. Bu futbolcuların dışında kalanlara ise gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

Beşiktaş yönetiminin gönderilecek futbolcularda yüksek maaşlı isimlere öncelik tanıyacağı ifade edildi. Yeni transfer hedeflerini de belirlemeye başlayan Beşiktaş'ın sezon sonuna doğru listesindeki isimler için de harekete geçeceği aktarıldı.