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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

26.12.2021 15:49
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 2020 yılı için görev alan yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 2020 yılı için görev alan yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Siyah-beyazlı kulübün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin görevde olduğu 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası, genel kurul tarafından idari ve mali açıdan ibra edildi.Başkan Çebi'nin konuşmasının ardından 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu tamamlandı.

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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi - Son Dakika Spor


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